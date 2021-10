Fantastiški Son Heung-Mino reidai grąžino „Tottenham“ į pergalių kelią „Premier“ lygoje

Visų rungtynių metų į neviltį „Aston Villa“ gynėjus varė pietų korėjietis Son Heung-Minas, kuris prisidėjo prie abiejų pelnytų įvarčių.

26-ąją rungtynių minutę Sonas surado laisvą savo ekipos draugą Pierre-Emile Hojbjergą netoli baudos aikštelės prieigų, o šis pasiuntė kamuolį į kairįjį apatinį vartų kampą 1:0.

Son was HYPED after his second assist of the game helped Spurs go 2-1 up vs. Villa 😤 pic.twitter.com/eVH8OKNPav