Alonso pakomentavo skaudų „Real“ pralaimėjimą prieš „Atletico“

„Šios rungtynės buvo blogos. Nežaidėme gerai kolektyviai nei su kamuoliu, nei be jo. Nedemonstravome tokio lygio, kokiame turėtume būti. Žinome, kad esame permainų etape, turime padaryti išvadas iš to, kas įvyko, tai mums padės ateityje, bet pasiteisinimų nėra. Šis pralaimėjimas yra skaudus.
Mes nesugebėjome pirmajame kėlinyje laimėti kamuolio. Nepamiršime šio skaudaus pralaimėjimo. Jis skaudina mus, fanus, bet tai yra procesas. Turime būti kritiški ir stengtis tobulėti. Prieš tokius varžovus turime labiau konkuruoti. Būna sunkių dienų, toks yra sportas, toks yra futbolas. Svarbu, kaip reaguojame“, – kalbėjo strategas.
„Real“ su 18 taškų išlieka „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės viršūnėje. Visgi dviem taškais mažiau turinti „Barcelona“ turės sekmadienį galimybę aplenkti principinius varžovus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!