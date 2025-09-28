Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Alonso pakomentavo skaudų „Real“ pralaimėjimą prieš „Atletico“

2025-09-28 00:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 00:28

„Real“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse įvykusiame Madrido miesto derbyje net 2:5 turėjo pripažinti „Atletico“ futbolininkų pranašumą. „Karališkojo“ klubo vyriausiasis treneris Xabi Alonso pripažino, jog šis patirtas pralaimėjimas yra skaudus.

Xabi Alonso | Scanpix nuotr.

„Real“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse įvykusiame Madrido miesto derbyje net 2:5 turėjo pripažinti „Atletico“ futbolininkų pranašumą. „Karališkojo“ klubo vyriausiasis treneris Xabi Alonso pripažino, jog šis patirtas pralaimėjimas yra skaudus.

REKLAMA
0

„Šios rungtynės buvo blogos. Nežaidėme gerai kolektyviai nei su kamuoliu, nei be jo. Nedemonstravome tokio lygio, kokiame turėtume būti. Žinome, kad esame permainų etape, turime padaryti išvadas iš to, kas įvyko, tai mums padės ateityje, bet pasiteisinimų nėra. Šis pralaimėjimas yra skaudus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mes nesugebėjome pirmajame kėlinyje laimėti kamuolio. Nepamiršime šio skaudaus pralaimėjimo. Jis skaudina mus, fanus, bet tai yra procesas. Turime būti kritiški ir stengtis tobulėti. Prieš tokius varžovus turime labiau konkuruoti. Būna sunkių dienų, toks yra sportas, toks yra futbolas. Svarbu, kaip reaguojame“, – kalbėjo strategas.

„Real“ su 18 taškų išlieka „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės viršūnėje. Visgi dviem taškais mažiau turinti „Barcelona“ turės sekmadienį galimybę aplenkti principinius varžovus.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų