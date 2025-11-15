Alcarazo triumfas Turine: pirmą kartą iškovojo vietą baigiamojo sezono turnyro finale

C. Alcarazas nuo pat mačo pradžios ėmė kurtis „break pointus“. Antrajame geime ispanas, pirmaudamas 40:0, nepajėgė laimėti varžovo padavimų serijos, o ketvirtajame geime turėjo dar du „break pointus“ ir šį kartą palaužė kanadietį (3:1). Kanadietis iš karto gavo šansą atsitiesti, bet penktajame geime pralaimėjo „break pointą“. C. Alcarazas pergalę sete įtvirtino aštuntajame geime, kai „sausai“ laimėjo kanadiečio padavimų seriją. Ispanas per visą pirmąjį setą padarė vos 2 neišprovokuotas klaidas ir atliko 12 neatremtų smūgių (kanadietis atitinkamai – 7 ir 6).
Antrajame sete C. Alcarazas klydo dažniau, bet varžovui „break pointų“ vis tiek nesuteikė. F. Auger-Aliassime savo padavimų metu atsilaikė iki dešimtojo geimo, kai atsiliko 15:40 ir sugebėjo neutralizuoti tik vieną iš dviejų „match pointų“.
BLAZING through 🔥@carlosalcaraz takes out Auger-Aliassime 6-2 6-4 to reach his FIRST #NittoATPFinals final! pic.twitter.com/w7aBYlsAIo— Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2025
C. Alcarazui pavyko padaryti tai, kas jam niekada nebuvo pavykę – ispanas pirmą kartą pateko į baigiamojo sezono turnyro finalą.
Kiek anksčiau šeštadienį pirmajame pusfinalyje italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 52 minutes 7:5, 6:2 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-7). J. Sinneris trečius metus iš eilės pateko į baigiamojo sezono turnyro finalą. Įdomu tai, kad 2025 m. sezone italas pateko į visų 5 svarbiausių turnyrų finalus (keturių „Didžiojo kirčio“ ir „ATP Finals“). Anksčiau tai buvo pavykę tik Rogeriui Federeriui ir Novakui Djokovičiui.
Svajonių finalą tarp dviejų geriausių pasaulio tenisininkų – C. Alcarazo ir J. Sinnerio – sekmadienį nuo 19 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!