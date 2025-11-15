 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazo triumfas Turine: pirmą kartą iškovojo vietą baigiamojo sezono turnyro finale

2025-11-15 23:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 23:17

Turine (Italija) vykstančiame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals“ – antruoju finalo dalyviu tapo ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1), pusfinalyje per 1 valandą 23 minutes 6:2, 6:4 įveikęs pirmą kartą šiame turnyre taip toli nukeliavusį kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-8). Tai buvo 5-a ispano pergalė prieš kanadietį per 8 tarpusavio dvikovas.

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

Turine (Italija) vykstančiame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals" – antruoju finalo dalyviu tapo ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1), pusfinalyje per 1 valandą 23 minutes 6:2, 6:4 įveikęs pirmą kartą šiame turnyre taip toli nukeliavusį kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-8). Tai buvo 5-a ispano pergalė prieš kanadietį per 8 tarpusavio dvikovas.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Alcarazas nuo pat mačo pradžios ėmė kurtis „break pointus“. Antrajame geime ispanas, pirmaudamas 40:0, nepajėgė laimėti varžovo padavimų serijos, o ketvirtajame geime turėjo dar du „break pointus“ ir šį kartą palaužė kanadietį (3:1). Kanadietis iš karto gavo šansą atsitiesti, bet penktajame geime pralaimėjo „break pointą“. C. Alcarazas pergalę sete įtvirtino aštuntajame geime, kai „sausai“ laimėjo kanadiečio padavimų seriją. Ispanas per visą pirmąjį setą padarė vos 2 neišprovokuotas klaidas ir atliko 12 neatremtų smūgių (kanadietis atitinkamai – 7 ir 6).

Antrajame sete C. Alcarazas klydo dažniau, bet varžovui „break pointų“ vis tiek nesuteikė. F. Auger-Aliassime savo padavimų metu atsilaikė iki dešimtojo geimo, kai atsiliko 15:40 ir sugebėjo neutralizuoti tik vieną iš dviejų „match pointų“.

C. Alcarazui pavyko padaryti tai, kas jam niekada nebuvo pavykę – ispanas pirmą kartą pateko į baigiamojo sezono turnyro finalą.

Kiek anksčiau šeštadienį pirmajame pusfinalyje italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 1 valandą 52 minutes 7:5, 6:2 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-7). J. Sinneris trečius metus iš eilės pateko į baigiamojo sezono turnyro finalą. Įdomu tai, kad 2025 m. sezone italas pateko į visų 5 svarbiausių turnyrų finalus (keturių „Didžiojo kirčio“ ir „ATP Finals“). Anksčiau tai buvo pavykę tik Rogeriui Federeriui ir Novakui Djokovičiui.

Svajonių finalą tarp dviejų geriausių pasaulio tenisininkų – C. Alcarazo ir J. Sinnerio – sekmadienį nuo 19 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

