Akibrošktas JAV: ukrainietis sutiktas su Rusiją palaikančiais šūksniais

Kolorado valstybinio universiteto „Rams“ palaikantys studentai netrukus buvo nutildyti, o komanda išplatino viešą atsiprašymą. Pats krepšininkas į tai pažvelgė atlaidžiai. „Tai buvo labai sunkūs metai mano šeimai ir artimiesiems, kurie gyvena nuolatiniame pavojuje. Kasdien meldžiuosi, kad karas baigtųsi ir mano žmonėms Ukrainoje būtų atstatyta taika. Dėl vakarykščių skanduočių, nors ir kaip jos nuteiktų, suprantu, kad emocijos rungtynių metu gali lietis per kraštus ir žmonės gali sakyti bei daryti dalykus, kurių neturi omenyje.

Kolorado valstijos ekipa ir gerbėjai atsiprašė manęs ir aš tai priimu. Tikiuosi, kad visi prisijungsite prie manęs meldžiant taikos Ukrainoje“, – teigė ukrainietis.

„Rams“ treniruoja slaviškų šaknų turintis strategas Niko Medvedas, tačiau jis yra gimęs ir užaugęs Minesotoje. 193 cm ūgio M.Šulga šį sezoną yra vienas „Aggies“ lyderių, rinkdamas 11,3 taško per rungtynes. Rungtynės prieš „Rams“ jam nebuvo pačios sėkmingiausios, bet ukrainiečio ekipa laimėjo 88:79.

Statement from Max Shulga regarding last night’s game: pic.twitter.com/4Jaa91CNHU