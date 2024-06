A lygos turo anonsas: autsaideriai gali šoktelėti į viršų

Marijampolės „Sūduva“ – „Panevėžys“. Birželio 26 dieną, 18 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:1.

Marijampolėje susitiks 7-ąją bei 10-ąją vietas turnyro lentelėje užimančios komandos.

„Sūduva“ po rinktinių pertraukos yra surinkusi vieną tašką, tačiau žaidė tik su pirmaujančio trejeto atstovais. Trečiadienį – čempiono „Panevėžio“ išbandymas, o vėliau įvyks dvi labai svarbios akistatos su tiesioginiais varžovais turnyro lentelėje. Traumos marijampoliečiai ir toliau kamuoja labai pastebimai. Praėjusį sekmadienį į virpstą įsirėžęs Ivanas Zotko iškrito iš rikiuotės, Vilniuje taip pat nežaidė Artiomas Fiodorovas bei Steve‘as Lawsonas, tiesa, į rikiuotę grįžo puolėjas Ugochukwu Oduenyi.

Panevėžiečiai praėjusią savaitę parodė du skirtingus veidus. Stijno Vreveno kariauna kapituliavo prieš debiutantus, bet namuose įveikė alytiškus. Nepaisant to, jog „Panevėžys“ su 18 taškų rikiuojasi paskutinis, iškovojęs pergalę bei sulaukęs dėkingų rezultatų čempionas gali visiškai priartėti prie turnyro lentelės vidurio. Nors Aukštaitijos sostinės komanda netekčių taip pat turi, bet šiam mačui turės gilesnį atsarginių žaidėjų suolą. Dėl diskvalifikacijos žaisti negalės krašto gynėjas Markas Beneta.

Kauno rajono „Hegelmann“ – FA „Šiauliai“. Birželio 26 dieną, 18 val. Akademija, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras. Ankstesnės rungtynės: 2:2, 1:1.

Abu sykius šiame sezone komandos išsiskyrė taikiai.

„Hegelmann“ futbolininkams niekaip nesiseka prisijaukinti Dariaus ir Girėno stadiono – vėl mače su „Kauno Žalgirio“ buvo praleisti 4 įvarčiai. Vis dėlto mėlynai balti turi 32 taškus bei rikiuojasi antri, tačiau iki liepos vidurio laukia labai sudėtingas tvarkaraštis. Dėl diskvalifikacijos nežaidus vidurio gynėjui Steve‘ui Kingue, pasiektas blogiausias rezultatas prie savo vartų, bet dabar kamerūnietis bus pasirengęs pagelbėti komandai. Akademijoje esantis stadionas „Hegelmann“ futbolininkams yra palankus – ten nė sykio nepralaimėta.

Trečiadienio susitikimas bus paskutinis, kai techninėje zonoje negalės būti diskvalifikuotas vyr. treneris Mindaugas Čepas, jį trečią kartą iš eilės pavaduos Marius Gurskis. Šiauliečiai pastaruosius tris mačus baigėsi lygiosiomis ir su 20 taškų žengia paskutiniai. Po šio turo palankiausio scenarijaus atveju Saulės miesto atstovai gali būti, blogiausio – nusileisti į paskutinę vietą. Pastaruoju metu be Davio Ikaunieko neatsiranda daugiau pasižymėti galinčių žaidėjų, be to, dėl diskvalifikacijos nežais Domantas Šimkus.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 26 dieną, 19 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:4, 2:2.

Dviprasmiškai žaidžiantys gargždiškiai sieks sukurti sensaciją namuose.

„Banga“ ir Alytaus DFK „Dainava“ yra dvi blogiausiai šiemet savo sirgalių akivaizdoje žaidžiančios komandos – jų kraityje sezono pusiaukelėje yra po 8 taškus. Vis dėlto gargždiškiai per pastaruosius tris susitikimus pasiekė dvi pergales, kai abu sykius buvo nugalėta rezultatu 2:0. Didžiąją dalį įvarčių „Banga“ namuose praleido vos per dvi akistatas su Vilniaus bei Alytaus ekipomis. Davido Afonso kariauna praėjusiose tarpusavio rungtynėse nutraukė ilgą pralaimėjimų seriją, bet trečiadienį susidūrimą pasitinka ne tokios gilios sudėties.

„Žalgiris“ turas po turo slopina intrigą lenktynėse dėl čempiono titulo. Vladimiro Čeburino treniruojama komanda išsiskiria šešių pergalių iš eilės serija ir maču mažiau sužaidusius „Hegelmann“ futbolininkus lenkia net 14 taškų pranašumu. Žalgiriečiai dominuoja asmeninėse statistinėse kategorijose, o komandos starto sudėtis po rinktinių pertraukos yra nedaug keičiama. „Žalgiris“ yra vienintelis šiemet svečiuose nepralaimėjęs klubas, per daug metų vilniečiai Gargžduose taip pat nėra suklupę.

Alytaus DFK „Dainava“ – Telšių „Džiugas“. Birželio 26 dieną, 19 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 2:1.

Trečiadienį taip pat susigrums vasarą lėtai taškus renkančios ekipos.

Alytiškiai, kaip ir šiauliečiai, šiame ture techninėje zonoje neturės vyr. trenerio. Strategas Sergejus Kuznecovas 2024-ųjų sezone užsidirbo keturias geltonas korteles ir yra diskvalifikuotas. „Dainava“ dalį namų rungtynių, kaip įprasta, žaidė Marijampolėje, bet sugrįžusi į savo stadioną nugalėjo tik Vilniaus rajono „TransINVEST“ ekipą. Dabar dzūkai išgyvena ne pačius geriausius laikus, bet rezultatų atžvilgiu yra stabilesni negu jų būsimi varžovai. Nugalėjusi Alytaus komanda deficitą nuo varžovų gali sumažinti iki 2 taškų.

„Džiugas“ žaidžia blogiausią šešerių rungtynių atkarpą visoje lygoje – per ją patirti net keturi pralaimėjimai. Sužaidus tris pastaruosius susitikimus, praleista 10 įvarčių, tai yra beveik tiek pat, kiek per ankstesnius 15 mačų. Žemaitijos klubo rikiuotė Alytuje dar labiau pasipildys po diskvalifikuoto Joaquimo Domingoso sugrįžimo, galbūt su portugalo sugrįžimu pavyks kiek aplopyti braškančią gynybą. Abu klubai pasitinka rungtynes gana konservatyvių nuotaikų, tad galime tikėtis gana atsargios kovos.

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“. Birželio 26 dieną, 19.30 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 2:3.

Turą užbaigs praėjusiame ture pergales iškovojusių komandų akistata.

Kauniečiai pralaimėjimo skonio nejaučia penkeriose rungtynėse iš eilės ir praėjusį savaitgalį iššovė puolime dvikovoje su „Hegelmann“ ekipa. Išvykusį Armandą Kučį puikiai pakeitė apie save pagaliau priminęs Filipas Dangubičius, kuriam pavyko pasiekti „hetriką“. Gana neblogai pasirodžius susitikimuose su apatinės turnyro lentelės dalies atstovais, vėliau žalgiriečiams teks ambicingiausi šalies klubai. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, „Kauno Žalgiris“ deficitą nuo 2-osios vietos gali sumažinti iki taško.

Beveik du ratus tylėjęs „TransINVEST“ klubas per pastarąsias dvejas rungtynes nugalėjo, gerokai pasigerino įmuštų ir praleistų įvarčių santykį bei pakilo iš paskutinės vietos. Jei pavyktų pateikti staigmeną, 19 taškų turintys debiutantai gali pakilti 1–3 pozicijomis į viršų. Pagrindinė Vilniaus rajono ekipos stiprybė – spaudimas, tačiau rungtyniaujant svečiuose ant natūralios vejos galima tikėtis kiek kitokio žaidimo. Kauniečiams teks sutelkti dėmesį į Henrique Devensą, atsigavęs brazilas yra pelnęs 7 įvarčius.