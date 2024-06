Legendinis anglų žaidėjas nesupranta rinktinės trenerio: „Alexanderis-Arnoldas turbūt galvoja, kokia velniava čia vyksta“

Anglų treneris Garethas Southgate‘as atliko tam tikrų permainų komandos sudėtyje, bet jos iš esmės nedavė jokių rezultatų – anglai žaidė taip pat blankiai, kaip ir anksčiau.

Buvusį rinktinės žaidėją Gary Neville‘ą labai nustebino trenerio sprendimas pasodinti Trentą Alexanderį-Arnoldą ant suolo. Pastarasis grupės etape sukūrė daugiausiai pavojingų progų iš visų Anglijos rinktinės žaidėjų, nors nė viename mače nesužaidė 90 minučių.

Conor Gallagher had the same amount of



Shots

Tackles

Chances created

Crosses

Dribbles

Long balls

Box touches



as Trent Alexander-Arnold vs Slovenia.



Trent played 0 minutes. Gallagher played 45. pic.twitter.com/n3gIaQOCDK REKLAMA REKLAMA June 25, 2024

Trent Alexander-Arnold created more chances than any other England player in the group stages 🎯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



He didn't play a single full 90 minutes 😬😳 pic.twitter.com/DaBdU2JuDC REKLAMA June 25, 2024

„Žinau, kad pokyčiai sudėtyse kartais daromi ir žaidėjai kartais paliekami ant suolo, tačiau man atrodo, kad Alexanderis-Arnoldas yra geriausias mūsų dešiniojo krašto gynėjas per labai ilgą laiką, tačiau jis dabar sėdi ant suolo ir tikriausiai galvoja – kokia velniava čia vyksta? Alexanderis-Arnoldas tikriausiai jaučiasi sugniuždytas“, – ITV sakė G.Neville‘as.

Savo patarimą G.Southgate‘ui davė ir kitas buvęs Anglijos rinktinės žaidėjas Ianas Wrightas. Jo teigimu, Bukayo Saką reikėtų perkelti į kairįjį gynybos kraštą, o tada į dešinįjį kraštą leisti Cole‘ą Palmerį.

REKLAMA

REKLAMA

Anglų fanams įspūdžio nepalieka ir Philo Fodeno žaidimas. Nors G.Soutghate‘as juo pasitiki, Ph.Fodenas per 3 mačus grupėje daugiau perdavimų atliko vartininkui Jordanui Pickfordui, o ne Harry Kane‘ui, kuriam teoriškai turėtų kurti progas mušti įvarčius.