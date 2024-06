Retas atvejis: danai aplenkė slovėnus dėl vienos geltonos kortelės

Kita akistata taip pat baigėsi 0:0, tad viską sprendė matematika. Danija ir Slovėnija surinko tiek pat taškų, o lygūs buvo ir kiti kriterijai. Buvo skelbiama, kad Danija aukštesnę vietą grupėje užėmė todėl, kad geriau už Slovėniją pasirodė atrankoje į EURO 2024.

Visgi, trečiadienio rytą UEFA patikslino ankstesnę informaciją. Pasirodo, geltonų kortelių skaičius, parodytas komandoms, nebuvo vienodas. Nors žaidėjai geltonų kortelių išties gavo vienodai, tačiau UEFA įskaičiavo ir Slovėnijos trenerio asistentui Milivojei Novakovičiui parodytą geltoną kortelę. Būtent pagal šį faktorių danai slovėnus ir aplenkė.

Kiti anksčiau tikrinami rodikliai tarp vienodai taškų surinkusių komandų (tarpusavio rungtynių rezultatas, įvarčių santykis ir pelnytų įvarčių skaičius) buvo vienodi.

UEFA have officially confirmed that Denmark finished ahead of Slovenia in Group C because of a yellow card shown to Slovenia assistant coach Milivoje Novaković.



Denmark and Slovenia finished level on points, goal difference, goals scored and yellow cards shown to players.