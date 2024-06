Savų progų neišnaudojusios Danijos ir Serbijos rinktinės išsiskyrė be įvarčių

Serbus toks rezultatas eliminavo iš turnyro, o danai laukė kitų rungtynių pabaigos, kuri jiems buvo palanki. Kita akistata taip pat baigėsi 0:0, tad viską sprendė matematika.

Danija ir Slovėnija surinko tiek pat taškų, o lygūs buvo ir kiti kriterijai. Galiausiai viską lėmė tai, kad Danija geriau pasirodė atrankoje į čempionatą, todėl užėmė aukštesnę vietą.

Pirmą pavojingą ataką 16 min. Alexanderis Bahas gavo perdavimą į vartų plotą ir pavojingai smūgiavo galva, tačiau šis smūgis praskriejo šalia dešiniojo vartų virpsto.

Po penkių min. Christianas Eriksenas turėjo puikią progą smūgiuoti iš toli. Jo smūgis buvo nukreiptas į kairįjį apatinį kampą, bet Predragas Rajkovičius apsaugojo vartus.

Vėliau serbai bandė kurtis progas, tačiau Danijos rinktinė su išpuoliais susitvarkydavo, o į pertrauką komandos išėjo tuščiomis.

Antrojo kėlinio pradžioje A. Bahas bandė imtis iniciatyvos, perdavė kamuolį iš toli, tačiau jam pritrūko jėgos pasiekti komandos draugus ir jį perėmė vienas iš varžovų gynėjų.

53 min. Į Danijos rinktinės vartus įkrito kamuolys, tačiau buvo užfiksuota nuošalė, todėl rezultatas liko nepakitęs.

65 min. Jannikas Vestergaardas kamuolį galva pasiuntė į varžovų vartus, tačiau kamuolys skrido tiesiai vartininkui į rankas.

Kėliniui persiritus į antrą pusę serbai dar nebuvo atlikę nė vieno pavojingo smūgio, o 80 min. Dušanas Vlahovičius sukūrė progą A. Mitrovičiui, bet šis į vartų plotą nepataikė.

81 min. A. Mitrovičius sulaukė kamuolio ir smūgiavo visai šalia dešiniojo virpsto. Tai buvo daug žadantis šansas, tačiau galiausiai futbolininkas už savo emocijas užsidirbo ir geltoną kortelę.

Komandų startinės sudėtys:

