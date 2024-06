Škotų nusiaubtame Kelne kritiškai trūko alaus – atvykę anglai liko nepatenkinti

Į Kelno miestą škotai atvyko po Miunchene pralaimėtų rungtynių Vokietijai ir tris dienas skandino širdgėlą alumi bei laukė rungtynių su Šveicarija.

Prieš kelias dienas į Kelną ėmė plūsti apie 50 tūkstančių Anglijos rinktinės sirgalių, kuriems ėmė trūkti alaus, o Vokietijos alaus daryklos buvo priverstos skubiai į šį miestą atgabenti papildomų šio itin populiaraus gėrimo atsargų.

„The Sun“ skelbia, kad „Tartano armija“ Kelne galėjo išgerti apie maždaug milijoną pintų alaus.

This probably deserves to go viral #england #pints pic.twitter.com/Bd3ElULh9s

„Kölsch“ alaus daryklos vadovas teigė, kad stabilizuoti padėtį mieste pavyko tik panaudojus visą jų turimą atsargų likutį, kurį išvežiojo po visą miestą.

„Turime patirties, kad galėtume susidoroti – ypač mūsų mylimo Kelno karnavalo dėka. Net jei gali būti atskirų barų, kurių atsargos baigiasi, tačiau „Kölsch“ atsargos Kelne tikrai nesibaigs“, – garantavo „Kölsch“ alaus daryklos atstovas Michaelas Bosemannas.

„Kölsch“ rūšies alus yra gaminamas tik šiame 2000 metų amžiaus istoriniame mieste, o šis alus yra patiekiamas mažose stiklinaitėse ant apskrito padėklo, kuriame telpa nuo aštuonių iki dešimties bokalų.

Visgi mažos stiklinaitės jau spėjo suerzinti tiek škotus, tiek anglus, kurie prašo alų pilti į jiems priimtinesnius pintos dydžio bokalus.

When it comes to beer, the Germans just do it better 👌🏻



Kölsch in Cologne 🇩🇪 pic.twitter.com/oX6sQxE9F4

REKLAMA