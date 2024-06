Teisėjo sprendimu pasipiktinęs Luka Modričius: „Nežinau, kaip teisėjas rado 8 minutes papildomam laikui“

Antrojo kėlinio pradžioje Luka Modričius nerealizavo teisėjo po VAR peržiūros skirto vienuolikos metrų baudinio. Visgi veteranas vos po minutės atsidūrė pirmasis prie vartininko atremto kamuolio ir pasiuntęs jį į vartus, išvedė Kroatijos rinktinę į priekį 1:0.

Nepaisant ilgai išlaikytos persvaros, italas Mattia Zaccagni jau 8-ą pridėto laiko minutę nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir pasiekė italams reikalingą rezultatą.

Ispanija su 9 taškais finišavo pirmoje B grupės vietoje, Italija su 4 taškais liko antra, Kroatija su 2 taškais – trečia, o Albanija – su 1 tašku paskutinė, ketvirta.

Nors kroatai dar turi teorinių galimybių papulti į aštuntfinalį kaip viena iš keturių geriausių trečiąsias vietas užėmusių komandų, tačiau šansai yra itin menki.

Po rungtynių prieš kameras su ašaromis akyse stovėjęs Kroatijos rinktinės kapitonas L.Modričius teigė nesuprantantis, kaip galėjo būti pridėtos net 8 minutės.

„Nežinau, ką jums pasakyti. Futbolas būdavo žiaurus ir šiandien tai buvo parodyta. Nežinau, kaip teisėjas rado aštuonias minutes papildomam laikui. Ačiū sirgaliams, kurie visada yra šalia, neabejojome jais. Gaila, kad nepavyko iškovoti pergalės ir patekti į kitą etapą. Teoriškai dr galime praeiti, bet mums niekas niekada nesusiklosto. Praėjusias rungtynes 95-ą minutę, dabar 98-ą... Tai įrodė, kad futbolas yra žiaurus“, – sakė L.Modričius.

38-erių metų L.Modričius tapo vyriausiu žaidėju Europos čempionatų istorijoje, pelniusiu įvartį. Nors prie tokio amžiaus žaidėjo nuolat sklando gandai, kad tai gali būti paskutinis jo čempionatas su Kroatijos rinktine, tačiau pats L.Modričius vėliau vykusioje spaudos konferencijoje sakė, kad dar tęs karjerą.

„Norėčiau žaisti amžinai, bet tikriausiai ateis laikas, kai teks pakabinti sportbačius ant vinies. Aš žaisiu toliau, tik nežinau, kiek dar ilgai“, – sakė L.Modričius.

