Įspūdinga statistika: Vokietijos miestą užplūdę anglų futbolo sirgaliai alų maukia statinėmis

Europos futbolo čempionato C grupėje žaidžiantys anglai pirmojoje dvikovoje 1:0 įveikė Serbiją, o laukdami antrųjų rungtynių laiko veltui nešvaisto. Jei kitų šalių sirgaliai dažnai vyksta į ekskursijas, tai anglai kuo puikiausiai laiką gali leisti dienų dienomis ir aludėse bei baruose.

Vokietijos spaudoje rašoma, kad barai, picerijos ir restoranai yra tiesiog „užtvindyti“ anglų sirgalių, kurie negaili pinigų svaigiesiems gėrimams, o labiausiai – alui.

„The Sun“ kalbinti vokiečiai pažymėjo, kad per savaitgalį buvo parduota tiek alaus, kiek įprastai parduodama per 2 mėnesius. Labiausiai prie alaus paklausos padidėjimo prisidėjo būtent Anglijos rinktinės fanai.

„GE Piazza“ atstovai pranešė, kad per savaitgalį pardavė 60 statinių alaus, kai įprastą savaitgalį teparduoda 2 tokias statines.

„Mes jau labai seniai neturėjome tiek lankytojų. Turbūt paskutinį kartą kažkas panašaus buvo 2006 m., kai anglai žaidė Gelzenkirchene, bet tais laikais mieste veikė daugiau barų. Dabar pasirinkimas sumažėjo, todėl anglai masiškai ėmė rinktis čia. Aš dar pakabinau bare Anglijos rinktinės marškinėlius, kad pritraukčiau dar daugiau futbolo fanų. Šitas žingsnis visada pasiteisina“, – sakė „GE Piazza“ vadovas.

LINCOLN! 😍 Our beer garden was absolutely bouncing last night. Big love to everyone for the support. This was the moment England scored against Serbia. 3 points & onto the next one on Thursday at 5pm kick off. Free Entry for everyone, limited capacity so get down early ⚽️🍻🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/pP8RcSVQOX

REKLAMA