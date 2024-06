Škotai pasibaisėjo: apgyvendinimo sąlygos Miunchene – tarsi iš siaubo filmo

Futbolo sirgalių iš visos Europos antplūdis privertė verslius vokiečius nuomoti net ir tokius būstus, kurie nėra pritaikyti komfortiškam apgyvendinimui.

Pirmosiose čempionato rungtynėse Škotijos rinktinės nepasigailėjo šemininkai vokiečiai 5:1, o kelių futbolo aistruolių košmariška patirtis prasitęsė ir bandant įsikurti Bavarijos sostinėje.

Savo nusivylimą škotas išliejo socialiniame tinkle „X“, kur teigė, kad pirmieji apartamentai buvo prastoki, o iš antrųjų norėjosi ištrūkti, kuo greičiau, nes juose palikta netvarka priminė sceną iš siaubo filmo.

Pirmuosiuose apartamentuose škotai rado itin prastas lovas, kurios buvo padarytos iš kartono dėžių ir apklijuotos lipnia juosta. Įspūdžio nepaliko ir sofa, kuri buvo sulūžusi ir priskretusi.

So at around half past 8 yesterday we turned up at the original property we booked through @bookingcom and the place was an absolute mess. One of the beds was made out of cardboard and also held together by duck tape. The 2nd bed was a sofa bed that was broken and disgusting pic.twitter.com/rgv0KkWLff