Po futbolo pasaulį sukrėtusio susidūrimo Vengrijos puolėjas pirmą kartą užfiksuotas ligoninėje

Vengrijos rinktinės vadovas Marco Rossi, trenerių štabas ir žaidėjas Endre Botka aplankė ligoninėje gulintį Barnabą Vargą ir perdavė jam geriausius linkėjimus, rašo mirror.co.uk.

Po šio apsilankymo viešojoje erdvėje pasirodė ir pirmoji nukentėjusio futbolininko nuotrauka.

B. Varga susidūrė su Škotijos rinktinės vartų sargu antroje rungtynių pusėje. Jis neteko sąmonės ir buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur jam buvo diagnozuotas skruostikaulio lūžis.

Dabar jis yra pakankamai sveikas, kad galėtų priimti lankytojus, o tai simbolizuoja ir nuotrauka, kurioje jis užfiksuotas ligoninės lovoje besišypsantis ir iškėlęs į viršų nykštį.

