Kraupi situacija Europos futbolo čempionate: po susidūrimo futbolininkas krito be sąmonės

Incidentas įvyko 69-ąją mačo minutę, kai Škotijos rinktinės vartininkas Angusas Gunnas susidūrė su vengru Barnabu Varga.

Į aikštę iš karto buvo iškviesti medikai ir vengrui buvo teikiama skubi medicininė pagalba. Atrodė, kad jis yra praradęs sąmonę ir nereaguoja į aplinką.

Po beveik dešimties minučių trukusios pagalbos suteikimo audeklais uždengtas žaidėjas buvo išgabentas į ligoninę.

Rungtynės buvo sustabdytos, bet vėliau tęsiamos.

The medical staff were slowly walking on the pitch when Varga was down.



So Hungary's captain Dominik Szoboszlai sprinted over, grabbed it and made them run to his teammate. 👏👏 pic.twitter.com/8UgXpqKQAE

