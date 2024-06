Kraupia žaidėjo trauma pažymėtame A grupės susitikime – paskutinę minutę išplėšta Vengrijos pergalė

Sužaidus visus A grupės susitikimus tapo aišku, kad Vokietija užėmė pirmą vietą, Šveicarija liko antra, o vengrai – treti. Dabar Vengrijos rinktinė lauks kitų komandų susitikimų, kadangi tik keturios iš šešių trečiąsias vietas užėmusių komandų pateks į atkrintamąsias.

Pirmoje rungtynių dalyje didesnę dalį laiko kamuolį valdė Škotijos rinktinė (65 proc.). Nepaisant to, jie neatliko nei vieno smūgio į vartų plotą, tuo tarpu vengrai – 5 link vartų, 1 į vartų plotą ir 3 ne į vartų plotą.

Tiesa, pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčių (0:0).

Kraupus incidentas įvyko 69-ą susitikimo minutę, kai baudos aikštelėje susidūrė vengras Barnabas Varga ir škotų vartininkas Angusas Gunnas.

Po šio susidūrimo B.Varga negalėjo pajudėti ir buvo skubiai iškviestas medicinos personalas bei uždengtas vaizdas nuo kamerų ir fotografų. Aplink žaidėją susispietę vengrai stengėsi kuo labiau uždengti vaizdą, kol galiausiai B.Varga buvo išgabentas į ligoninę.

Mačas kuriam laikui buvo sustabdytas, bet vėliau pratęstas. Jau atrodė, kad komandos pasidalins po tašką, bet tada vengrai tarė paskutinį žodį.

Vienoje iš paskutinių atakų škotai kėlė kampinį ir kovojo dėl kamuolio, tačiau tada vengrai surengė itin greitą išpuolį, kurios smaigalyje atsidūrė Kevinas Csobothas, pasiuntęs kamuolį į vartus ir išplėšęs vengrams neįtikėtinai dramatišką pergalę.

Primename, kad pirmose čempionato rungtynėse Škotijos rinktinė 5:1 nusileido šeimininkams vokiečiams, o susitikimą su Šveicarija baigė lygiosiomis 1:1.

Tuo tarpu Vengrija pirmenybes pradėjo 3:1 nusileisdama šveicarams, o vėliau 2:0 patyrė pralaimėjimą prieš Vokietiją.

Rungtynių eiga:

Antras kėlinys:

90+10 min. ĮVARTIS! Kevinas Csobothas išveda Vengrijos rinktinę į priekį! Rezultatas 1:0.

90+2 min. Kokia vengrų proga, tačiau smūgiuotas kamuolys atsitrenkia į vartų virpstą.

90 min. Teisėjai prideda bent 10 papildomų minučių.

76 min. Traumuotą B. Vargą pakeitė Martinas Adamas, tuo tarpu škotų gretose vietoje J.ohno McGinno ir Che Adamso – Stuartas Armstrongas ir Lawrence'as Shanklandas

