Škotijos ir Šveicarijos susitikime – įvartis gražuolis ir kovingos lygiosios

Po įvartį šiose rungtynėse pelnę komandos pasidalijo po vieną tašką. Po šio susitikimo Šveicarija A grupėje užima antrąją vietą su 4 taškais, tuo tarpu Škotija yra 3-ia ir turi 1 tašką.

Pirmajame kėlinyje daugiau laiko su kamuoliu praleido Šveicarijos rinktinė (55 proc.), kuri taip pat atliko ir daugiau smūgių į vartų plotą.

Pirmasis rungtynių įvartis krito jau 13-ąją minutę, kai Fabianas Scharas įsimušė į savo vartus ir Škotija išsiveržė į priekį (1:0).

Po 13 minučių 26-ąją rungtynių minutę rezultatą išlygino Xherdanas Shaqiri, kuris įspūdingai įvertino situaciją ir pasinaudojo varžovų klaida (1:1).

Tiesa, 33-ąją minutę Šveicarija po kampinio pelnė antrąjį savo įvartį, o jo autoriumi tapo Danas Ndoye'as. Visgi, po VAR peržiūros teisėjai užfiksavo nuošalę ir pastarasis nebuvo įskaitytas.

Po pertraukos įvarčių nebuvo

Antrajame kėlinyje bent po keletą pavojingų progų turėjo abi komandos, tačiau smūgiai tikslo nepasiekdavo.

82-ąją minutę Breelas Embolo pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjai užfiksavo nuošalę ir rezultatas nepakito (1:1).

Primename, kad pirmajame pirmenybių susitikime Škotijos rinktinė net 5:1 (3:0) nusileido šeimininkams vokiečiams, o Šveicarija 3:1 įveikė Vengrijos futbolininkus.

RUNGTYNIŲ EIGA

Antras kėlinys:

90 min. Pridedamos papildomos 4 žaidimo minutės. Johną McGinną keičia Ryanas Christie, o Che Adamsą keičia Lawrence'as Shanklandas.

86 min. Keitimai Šveicarijos komandoje. D. Ndoye sėdasi ant suolo, vietoj jo pasirodo Zeki Amdouni. Silvaną Widmerį pakeičia Leonidas Stergiou. Šveicarijos keitimai išnaudoti.

82 min. Breelas Embolo pasiunčia kamuolį į vartus ir Šveicarijos fanai švenčia. Visgi šventė greitai baigiasi, nes arbitrai užfiksuoja nuošalę.

79 min. Keitimas Škotijos rinktinėje – vietoje Billy Gilmouro į aikštę žengė Kenny McLeanas.

75 min. Du keitimai Šveicarijos rinktinėje – vietoje Remo Freulerio – Vincentas Sierro, o vietoje Rubeno Vargaso – Fabianas Riederis.

67 min. Grantas Hanley puikiai sužaidė, laimėjo dvikovą prieš varžovą ir iš maždaug 4 metrų atstumo smūgiavo į vartus, tačiau kamuolys atsimuša į į vartų virpstą.

59 min. D. Ndoye atsiduria praktiškai vienas prieš vartininką, tačiau jo pergudrauti nesugeba ir rezultatas lieka nepakitęs. Šio epizodo metu susižeidė Kieranas Tierney, kuris iš aikštės išgabenamas su neštuvais. Vietoje jo pasirodo Scottas Mckenna. Tuo tarpu Šveicarijos rinktinėje įvarčio autorių Xherdaną Shaqiri keičia Breelas Embolo.

51 min. Su teisėju ginčą pradėjęs Scottas McTominay'us užsidirba geltoną kortelę.

Pirmas kėlinys:

Kėlinys baigiasi lygiosiomis 1:1.

45 min. Pridedamos 3 minutės.

33 min. Danas Ndoye pelno antrąjį Šveicarijos įvartį, tačiau po VAR peržiūros matyti, kad pusė futbolininko kūno buvo nuošalėje, todėl įvartis nėra įskaitytas.

31 min. Ricardo Rodriguezas sužaidžia ne į kamuolį, kliudo varžovą, o teisėjas jam skiria geltoną kortelę.

⚽ 𝗚𝗢𝗔𝗟: OH MY GOD! XHERDAN SHAQIRI WITH A WORLD CLASS EFFORT!



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland 1-1 Switzerland 🇨🇭

26 min. ĮVARTIS! Xherdanas Shaqiri įspūdingai įvertina situaciją, pasinaudoja varžovų klaida ir išlygina rezultatą 1:1.

19 min. Įvarčio autorius F. Scharas puolime susižeidžia ir jam iš nosies pasipila kraujas. Futbolininkui suteikiama medicininė pagalba.

13 min. ĮVARTIS!!! Fabianas Scharas įsimušė į savo vartus ir Škotijos rinktinė išsiveržė į priekį (1:0).

11 min. Per pirmąsias 10 minučių nei viena komanda neatliko smūgio į vartus, o daugiau nei pusę laiko (67 proc.) kamuolį valdė šveicarai.

1 min. Rungtynės prasidėjo!

Startinės komandų sudėtys:

Scotland and Switzerland cap off today's #EURO2024 action.



Here's how the two nations line up 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇭



📺 Stream live: https://t.co/B0jLrQWD1K

Scotland and Switzerland cap off today's #EURO2024 action.



Here's how the two nations line up 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇭



📺 Stream live: https://t.co/B0jLrQWD1K pic.twitter.com/RbUg7Mu2Jt — SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) June 19, 2024

Trenerių komentarai prieš rungtynes:

Steve’as Clarke’as (Škotija): „Komanda nori sugrįžti į aikštelę ir pasirodyti geriau. Jie nori pasitaisyti. Šveicarija yra didelis iššūkis, yra labai stipri ir turi gerą tempą priekyje, todėl tikimės sunkių rungtynių. Svarbiausia yra užtikrinti, kad pasiruošimas būtų tinkamas ir jaučiamės, kad tai padarėme“.

Muratas Yakinas (Šveicarija): „Škotija gali žaisti labai gerai. Mes pasitikime savimi, tačiau manome, kad jie geriau pasiruošė šioms rungtynėms, kad mus sutrikdytų. Jie rodys reakciją, o aš tikiuosi, kad mes galėsime žaisti savo žaidimą taip, kaip suplanavome. Labai laukiu rungtynių, praėjusį kartą mūsų stadione atmosfera buvo puiki“.