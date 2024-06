Užtikrintą pergalę prieš vengrus pasiekusi Vokietija lyderiauja A grupėje

Po šios pergalės Vokietijos rinktinė turi 6 turnyrinius taškus ir A grupėje užima pirmąją vietą.

Pirmoje rungtynių pusėje puolime kur kas aktyvesni buvo Vokietijos futbolininkai, kurie kamuolį valdė daugiau nei pusę laiko (67 proc.). Per pirmąjį kėlinį abi komandos atliko po 3 smūgius į vartų plotą.

Nors abi komandos turėjo gana pavojingų progų, tačiau vienintelį įvartį pirmajame kėlinyje pelnė Vokietija, kai 22 min. pasižymėjo Jamalas Musiala.

Tiesa, per pridėtą laiką kamuolį į vartus pasiuntė ir Vengrijos rinktinė, tačiau teisėjai užfiksavo nuošalę ir įvartis nebuvo įskaitytas.

A grupės mūšis: Vokietija – Vengrija (23 nuotr.) Vokietijos rinktinė (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) +19 Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX) Vokietija – Vengrija (nuotr. SCANPIX)

(23 nuotr.) FOTOGALERIJA. A grupės mūšis: Vokietija – Vengrija

Antrojo kėlinio pradžioje vokiečiai turėjo puikią progą padidinti savo pranašumą, tačiau juos stabdė vengrų vartininkas. Pavojingą progą netrukus turėjo ir Vengrijos futbolininkai, kurie buvo labai arti rezultato išlyginimo. Visgi, 67-ąją minutę po taiklaus Vokietijos rinktinės kapitono Ilkay‘aus Gundogano smūgio čempionato šeimininkų pranašumas padvigubėjo (2:0).

Primename, kad pirmosiose pirmenybių rungtynėse šeimininkė Vokietijos komanda susitiko su Škotija, kur pergalę įsirašė rezultatu 5:1 (3:0).

Tuo tarpu Vengrijos rinktinė pirmoje šio čempionato akistatoje 3:1 nusileido Šveicarijos futbolininkams.

RUNGTYNIŲ EIGA

Antras kėlinys:

90 min. Pridedamos papildomos 3 minutės.

76 min. Vengrijos rinktinės keitimai. Vietoj Zsoltą Nagy keičia Milosas Kerkezas, o Bendeguzą Bollą keičia Martinas Adamas. P. Gulacsi išgelbėjo Vengrijos rinktinę nuo dar vieno varžovų įvarčio.

72 min. Vokietijos rinktinė atlieka du keitimus, ant suolo sėdasi Robertas Andrichas bei Jamalas Musiala, o aikštėje pasirodo Emre Canas ir Chrisas Fuhrichas.

67 min. ĮVARTIS! Vokietija priekyje 2:0. Įvarčio autorius – komandos kapitonas Ilkay'us Gundoganas.

64 min. Pirmasis Vengrijos keitimas, vietoj Adamo Nagy aikštėje pasirodo Laszio Kleinheisleris.

59 min. Vengrai neišnaudojo puikios progos išlyginti rezultatą, kai po puikiai pakabinto kamuolio į baudos aikštelę smūgis galva skriejo virš vartų.

55 min. Pirmoji vokiečių proga antrajame kėlinyje, kurią vengrų vartininkas su gynėjo pagalba užgesino.

53 min. Antrojo kėlinio pradžia kol kas rami, nei viena komanda neturėjo pavojingesnio šanso.

Pirmas kėlinys:

Po pirmojo kėlinio 1:0 pirmauja Vokietijos futbolininkai.

45 min. Pridedamos 2 papildomos minutės. Netrukus įvartį pelnė ir Vengrijos rinktinė, tačiau teisėjai užfiksavo nuošalę ir jis nebuvo įskaitytas.

44 min. J. Musiala buvo arti antrojo įvarčio, tačiau kamuolys į tinklą pataikė iš išorinės vartų pusės.

37 min. Puolime aktyvesni yra vokiečiai, jie kamuolį valdo didesnę dalį laiko (65 proc.). Abi komandos yra atlikusios po 3 smūgius į vartų plotą.

29 min. D. Szoboszlai susikūrė dar vieną progą, tačiau ja užgesino priešininkai.

26 min. Rezultatas beveik tapo lygiu po Diminiko Szobszlai smūgio, tačiau puikų darbą atlikęs Vokietijos vartininkas įvarčio išvengė.

22 min. ĮVARTIS! Vengrų gynybą ištampiusi Vokietijos rinktinė išsiveržia į priekį 1:0. Pirmojo rungtynių įvarčio autorius – Jamalas Musiala.

12 min. Dar viena neišnaudota proga. Po kampinio pavojingai kamuolį smūgiavo Robertas Andrichas, bet Vengrija šį smūgį blokavo.

11 min. Kokia proga! Kai'us Havertzas iššoko prieš kamuolį prie pat varžovų vartų, tačiau jį sustabdė priešininkų vartininkas.

7 min. Abi komandos po kartą smūgiavo į vartų plotą, tačiau abu kartus kelią įvarčiams užkirto vartininkai.

1 min. Rungtynės prasidėjo! Vengrai jau nuo pat pirmųjų minučių ėmėsi veiksmų. Nors smūgio į vartus nebuvo, tačiau vokiečių vartininkas buvo priverstas išeiti iš vartų ir gelbėtis nuo pavojingų varžovų perdavimų.

Komandų startinės sudėtys:

Vokietija:

Vengrija:

Trenerių komentarai prieš rungtynes:

Julianas Nagelsmannas (Vokietija): „Rungtynės su Škotija buvo puikus pirmas žingsnis. Nemanau, kad po tokių rungtynių reikia saugotis. Mes norime komandai suteikti kaip įmanoma daugiau energijos, o iš žaidėjų energijos semiuosi ir aš. Šiuo metu šis darbas yra labai smagus ir tikėsimės panašiai pasirodyti trečiadienį. Norint pasiekti mūsų tikslą, mums reikės laimėti dar nemažai rungtynių“

Marco Rossi (Vengrija): „Norėjome išvengti vokiečių: ne tik dėl to, kad jie šeimininkai, bet ir dėl jų kokybės. Tai yra kito lygio komanda. Mes suitikome Nacijų lygoje ir po šio čempionato susidursime dar kartą, tad per tris metus žaidime šešis kartus. Per pastarąsias tris rungtynes pralaimėjimų nepatyrėme ir tikimės pratęsti šią seriją, bet visi suprantame, kokios sunkios rungtynės mūsų laukia ir jos gerokai skirsis nuo praėjusių.“

Komandų priešistorė:

Komandos tarpusavyje jau yra rungtyniavę 10 kartų, iš kurių 4 pergales pasiekė Vengrija, 4 – Vokietija. Dvi rungtynės baigėsi lygiosiomis.