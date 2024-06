Visų laikų rekordus gerinęs Cristiano Ronaldo pavijo jį kritikavusią legendą

Trečiąjį portugalų įvartį galėjo įmušti Cristiano Ronaldo, bet jis pasielgė nesavanaudiškai, vietoje smūgio pasirinko perdavimą Bruno Fernandesui, kuriam beliko pasiųsti kamuolį į tuščius vartus.

C.Ronaldo tai buvo 8-as rezultatyvus perdavimas per Europos čempionato istoriją. Taip jis pakartojo visų laikų rekordą ir pavijo čeką Karelą Poborsky (8). Simboliška, kad būtent K.Poborsky prieš keletą dienų viešai kritikavo C.Ronaldo ir vadino jį viena iš „silpnųjų Portugalijos rinktinės grandžių“.

C.Ronaldo tuo pačiu tapo vyriausiu visų laikų futbolininku, atlikusiu rezultatyvų perdavimą Europos čempionate (39 metai, 138 dienos).

Cristiano Ronaldo is the oldest player to make a EURO assist (39 years, 138 days) 🔝#EURO2024 | #TURPOR pic.twitter.com/R1ytfRVbwM