Europos futbolo čempionate – itin kurioziškas turkų įvartis ir užtikrinta portugalų pergalė

Po šios pergalės portugalai su šešiais taškais užsitikrino pirmąją vetą F grupėje, o turkai savo sąskaitoje turi tris taškus ir žengia antri.

Abi komandos kovingai pradėjo rungtynes, bet pirmieji į priekį įsiveržė portugalai. 21-ąją minutę Bernardo Silva sulaukė gero komandos draugo perdavimo ir niekieno netrukdomas iš daugmaž 11 m stipriu smūgiu į apatinį vartų kampą pelnė įvartį.

Netrukus rezultatas jau tapo 2:0 Portugalijos rinktinės naudai, kai turkai įsimušė labai kuriozišką įvartį.

28-ąją minutę bandydamas grąžinti kamuolį vartininkui turkų gynėjas Sametas Akaydinas neapsižiūrėjo ir pasiuntė kamuolį ten, kur vartininkas jo negalėjo pasiekti, nes buvo irgi šiek tiek išėjęs iš vartų, ir kamuolys įriedėjo į tuščius vartus.

Portugalai toliau kontroliavo žaidimą, turkai kažko ypatingo susikurti nesugebėjo.

Po pertraukos vaizdas aikštėje išliko panašus, o netrukus rezultatas dar labiau padidėjo.

56-ąją minutę Cristiano Ronaldo atsidūrė vienas prieš vartininką, bet nepagailėjo perdavimo Bruno Fernandeso, kuris lengvai įmušė kamuolį jau į tuščius vartus.

Turkai ypač mačo pabaigoje dar bandė žaisti aštriau ir įnešti intrigos, vis tik portugalai gana ramiai laikė žaidimo gijas savo rankose.

Galiausiai finalinis teisėjo švilpukas paskelbė užtikrintą Portugalijos rinktinės pergalę

Kitas rungtynes Portugalai žais birželio 26-ąją dieną prieš Sakartvelą, tuo tarpu Turkija tą pačią dieną susitiks su Čekija.

Antras kėlinys:

90+5 Pabaiga. Portugalai iškovoja užtikrintą pergalę.

80 min. Vaizdas aikštėje išlieka panašus, nes portugalai ramiai bando užbaigti mačą, o turkai nieko pernelyg daug nesusikuria.

64 min. Portugalai jaučiasi labai užtikrintai. Turkai ima dažnai kontroliuoti kamuolį, keliskart pavojingai skersuoja į baudos aikštelę, bet įvarčiais tai nevirsta.

55 min. 3:0! Portugalai dominuoja. Cristiano Ronaldo iššoko vienas prieš vartininką, tačiau nepagailėjo perdavimo Bruno Fernandesui, kuris į tuščius vartus lengvai įrideno kamuolį.

45 min. Prasideda antrasis kėlinys.

Pirmas kėlinys:

45+3 min. Pirmojo kėlinio pabaiga.

35 min. Portugalai kontroliuoja rungtynes. Nors turkai neatrodo labai sutrikę po tokio įvarčio, bet labai trūksta tikslumo.

28 min. Koks kurioziškas turkų įvartis... nesusipratimas tarp gynėjo ir vartininko. Bandydamas grąžinti kamuolį vartininkui Sametas Akaydinas neapsižiūrėjo ir pasiuntė kamuolį ten, kur vartininkas jo negalėjo pasiekti ir krito į vartus.

What the fuck is this goal 🤣 #TURPOR

pic.twitter.com/uxcplWF1eJ