Per pridėtinį laiką lygiąsias su Šveicarija išplėšusi Vokietija – A grupės nugalėtoja

Šis rezultatas leido čempionato šeimininkams vokiečiams su 7 taškais finišuoti A grupės pirmoje vietoje, tuo tarpu Šveicarija iškovojo kelialapį į atkrintamąsias kovas užimdama antrąją vietą.

Pirmoje rungtynių dalyje didesnę dalį laiko kamuolį valdė čempionato šeimininkai – Vokietijos futbolininkai (66 proc.). Abi komandos per pirmąjį kėlinį į vartų plotą smūgiavo po 1 kartą.

Jau 17-ąją minutę Vokietija gavo šansą išsiveržti į priekį ir jį iš karto išnaudojo. Visgi po VAR peržiūros teisėjai prieš pat įvartį nustatė pražangą, todėl taiklus vokiečių smūgis nebuvo įskaitytas.

Daug labiau pasisekė jų varžovams, kurie 28-ąją minutę po Dano Ndoye įvarčio išsiveržė į priekį (1:0).

Vokiečiai antrajame kėlinyje aktyviai žaidė puolime, rengė vieną pavojingą ataką po kitos. Puikiomis progomis pasižymėti nepasinaudojo Jamalis Musiala, Toni Kroosas, Kai Havertzas. Rubenas Vargas 84-ąją minutę pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir įvarčio neįskaitė.

Kai jau atrodė, kad vokiečiai patirs pirmąją nesėkmę čempionatę, čia pat jų sirgalių džiaugsmui jie išplėšė tašką.

Niclas Fullkrugas 92-ąją minutę puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išlygino šio susitikimo rezultatą 1:1.

Primename, kad Šveicarija pirmose čempionato rungtynėse 3:1 įveikė vengrus, o vėliau kovoje su Škotija pasiekė lygiąsias 1:1.

Tuo tarpu čempionato šeimininkė Vokietija pirmajame susitikime 5:1 įveikė škotus, o antrajame 2:0 nugalėjo Vengriją.

Antras kėlinys:

90+2 min. ĮVARTIS!!! VOKIETIJA TRIUMFUOJA. Rezultatą išlygino Niclasas Fullkrugas (1:1).

90 min. Pridedamos papildomos 4 minutės.

84 min. R. Vargas pasiunčia kamuolį į vartus ir Šveicarijos fanai šėlsta! Visgi po VAR peržiūros teisėjai užfiksuoja nuošalę ir įvartis neįskaitomas.

65 min. Keitimus nusprendė atlikti ir Šveicarijos treneris. Ant suolelio sėdasi D. Ndoye, Fabianas Riederis, R. Andrichas ir Breelas Embolo. Aikštėje pasirodo Zeki Amdouni, Rubenas Vargas, Maximilianas Beieras ir Kwadwo Duahas.

61 min. Vokietijos rinktinė atlieka keitimus. Vietoje Jonathano Taho aikštėje pasirodo Nico Schlotterbeckas, o vietoje Maximiliano Mittelstadto į aikštę žengia Davidas Raumas.

55 min. Pavojingas Toni Krooso smūgis iš tolimos distancijos praskriejo šalia vartų.

50 min. Jamalis Musiala atliko pavojingą, tačiau vartus puikiai apgynė priešininkų vartų sargas.

Pirmas kėlinys:

Kėlinys baigėsi rezultatu 1:0 Šveicarijos naudai.

45 min. Pridedamos papildomos 3 min.

41 min. Antonio Rudigeris smūgiavo galva, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.

31 min. D. Ndoye po gero komandos draugo perdavimo bando ir vėl pasiųsti kamuolį į vartus, tačiau įgyvendinti šio sumanymo nepavyksta.

28 min. ĮVARTIS! Danas Ndoye pasiunčia kamuolį į vartus ir išveda Šveicarijos rinktinė į priekį 1:0.

17 min. Robertas Andrichas pasiunčia kamuolį į vartus ir Vokietijos fanai triumfuoja. Visgi netrukus epizodą peržiūrėję teisėjai prieš įvartį užfiksuoja pražangą ir įvarčio neįskaito.

3 min. Kai Havertzas atliko smūgį galva, tačiau kamuolys skriejo tiesiai vartininkui į rankas.

1 min. Rungtynės prasidėjo!

