Europą sukausčiusį epizodą išgyvenusiam Vengrijos puolėjui – futbolo bendruomenės palaikymo žinutės

Po šio epizodo į aikštę iš karto buvo iškviesti medikai ir vengrui buvo teikiama skubi medicininė pagalba. Atrodė, kad jis yra praradęs sąmonę ir nereaguoja į aplinką.

Po beveik dešimties minučių trukusios pagalbos suteikimo audeklais uždengtas žaidėjas buvo išgabentas į ligoninę.

Pirmadienio rytą Vengrijos treneris Marco Rossi patvirtino, kad jam diagnozuotas skruostikaulio lūžis, kad jis trumpam buvo praradęs sąmonę ir kad puolėjui netrukus bus atlikta operacija.

Visgi, šis įvykis stipriai palietė visą futbolo bendruomenę, todėl socialiniuose tinkluose pasipylė palaikymo žinutės.

„Mūsų mintys su Barbanu Varga“, – socialiniuose tinkluose rašė Prancūzijos rinktinė.

Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės žaidėjas Antuanas Griezmanas ir vienas žinomiausių futbolo žurnalistų Fabrizio Romano palaikymą išreiškė paskelbdami futbolininko vardą ir pavardę su palaikančiais jaustukais.

Thoughts and prayers with Barnabas Varga❤️🙏🙏 pic.twitter.com/LtnDwfbAUb

My thoughts and prayers are you Barnabas Varga. 🙏🏻



Stay strong! 💪🏻 pic.twitter.com/tS1gCb8ula