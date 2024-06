Prisišūkavo: nepagarbias skanduotes apie priešininkus šaukęs Albanijos rinktinės puolėjas – diskvalifikuotas

Tiek Serbijos, tiek Šiaurės Makedonijos futbolo federacijos piktai sureagavo į M. Daku elgesį, pareikalavo pradėti tyrimą ir nubausti albaną.

Kaip ir buvo tikėtasi, M.Daku nacionalistiniai šūkiai uždirbo jam nuobaudą. UEFA diskvalifikavo žaidėją dvejoms rungtynėms. Tai reiškia, kad M. Daku tikrai nežais rungtynių prieš Ispaniją, kurias albanai žūtbūt turi laimėti. Taip pat M. Daku nebus ir aštuntfinalyje, jei albanai į jį pateks.

M. Daku dėl savo elgesio atsiprašė, bet tai jo neišgelbėjo. Albanas prieš Kroatiją spėjo sužaisti 5 minutes. Pirmojo turo rungtynėse su Italija puolėjas liko ant suolo.

Albanija gavo 25 tūkst. eurų baudą už provokuojančias žinutes, 20 tūkst. eurų baudą už sirgalių įsiveržimą į aikštę ir 2500 eurų baudą už fejerverkų leidimą. Kroatai už fejerverkų leidimą ir metimą į aikštę iš viso gavo 28 tūkst. eurų baudą.

UEFA vis dar tęsia tyrimą dėl kroatų ir albanų skanduotės apie „serbų žudymą“.

