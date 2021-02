19-metė ukrainietė šuolininkė įsirašė į lengvosios atletikos istoriją

Vos 19-os metų sportininkė dar 193 cm aukštyje panaudojo du bandymus, tačiau vėliau šokinėjo idealiai. 196 cm, 199 cm ir net 201 cm jai „pakluso“ be problemų.

Po pastarojo šuolio ji užsitikrino pergalę varžybose, bet sustoti neketino. Kartelė buvo pakelta į 203 cm aukštį ir J.Mahučich vėl atliko sėkmingą šuolį jau pirmu bandymu.

Tuomet kartelė buvo pakelta dar 3 cm ir tada J.Mahučich pribloškė visus – pirmu bandymu įveikė 206 cm aukštį bei užbaigė varžybas.

Ukrainietė pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje, pagerino varžybų rekordą ir tapo Ukrainos uždarų patalpų rekordininke. J.Mahučich tapo pirmąja jaunąja sportininke (iki 20 metų) per istoriją, kuri įveikė tokį aukštį.

BREAKING: 19-year-old Yaroslava Mahuchikh just jumped 2.06m (6-9), which is the 3rd highest jump indoors of ALL-TIME! 🤯😱 🎥 IG: bblatka pic.twitter.com/4TVb4etDhk

Apskritai uždarų patalpų varžybose taip aukštai niekas nešoko nuo 2012 m., kai 206 cm aukštį irgi pasiekė Anna Čičerova. J.Mahučich dabar visų laikų rikiuotėje dalinasi 3-6 vietas.

Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 cleared 2.01m, 2.03m and 2.06m on her first attempts in Banska Bystrica this evening! 🤯



Mahuchikh moves to equal third on the world indoor all-time list and breaks the outright Ukrainian record of 2.05m set by Inha Babakova in 1995!#WorldIndoorTour pic.twitter.com/CXQIjRZwfs