Roano „Chorale“ komandos senegalietis rungtynių metu, grumiantis po krepšiu, smogė kumščiu į veidą Miralemui Halilovičiui.

Teisėjai epizodą pastebėjo iškart, nutraukė mačą, tuo tarpu M.Halilovičius trumpam pasišalino iš aikštės, bet prabėgus kelioms akimirkoms pasileido jį nuskriaudusio varžovo link. Konfliktą sustabdė abiejų ekipų žaidėjai.

Po incidento krepšininkas viešai atsiprašė už savo veiksmus, tačiau tai nieko nereiškė – M.Halilovičiui diagnozuotas žandikaulio lūžis, jo laukia trys mėnesiai be aktyvaus kontakto, kas reiškia, kad bosnio sezonas – baigtas.

Dėl senegaliečio veiksmų lyga pradėjo tyrimą.

Rungtynes „Chorale“ vis tik 80:67 laimėjo prieš Paryžiaus „Metropolitans 92“.

In Jeep Elite, Boubacar Toure was ejected after throwing a punch during the third quarter of the game against Metropolitans 92 😲😲 pic.twitter.com/7DxGmfTPlu