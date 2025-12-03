 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: Grikšo paskirtas laikinasis Inovacijų agentūros vadovas – bendrapartiečio sūnus

2025-12-03 07:29 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 07:29

Lapkričio pabaigoje ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo įsakymu paskirtas laikinasis Inovacijų agentūros vadovas Paulius Kamaitis yra ministro bendrapartiečio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininko ir vietos savivaldybės tarybos nario Valdo Kamaičio sūnus, rašo portalas „Delfi“.Iki P. Kalmanto paskyrimo, iš vadovės pareigų pasitraukus Romualdai Stragienei, Inovacijų agentūrai,nuo birželio laikinai vadovavo Patricija Reut. 

Edvinas Grikšas. ELTA / Dainius Labutis

Lapkričio pabaigoje ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo įsakymu paskirtas laikinasis Inovacijų agentūros vadovas Paulius Kamaitis yra ministro bendrapartiečio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininko ir vietos savivaldybės tarybos nario Valdo Kamaičio sūnus, rašo portalas „Delfi".Iki P. Kalmanto paskyrimo, iš vadovės pareigų pasitraukus Romualdai Stragienei, Inovacijų agentūrai,nuo birželio laikinai vadovavo Patricija Reut. 

0

Visgi ją pakeitė ministro E. Grikšo bendrapartiečio sūnus P. Kamaitis, iki tol trejus metus dirbęs agentūros Proveržio departamento BioTech Lab skyriuje.

Ministerijos pasiteiravus, ar P. Kamaičio tėvo partiškumas nenulėmė ministro pasirinkimo, Ekonomikosi r inovacijų ministerija tą paneigė.

„Tokios aplinkybės neturi įtakos sprendimams dėl laikino vadovo paskyrimo. Be to, P. Kamaitis nedalyvauja politinėje veikloje“, – atsakyme portalui nurodė ministerija.

Institucija taip pat nurodė, ka agentūros vadovo konkursą žadama skelbti kitų metų pradžioje.

