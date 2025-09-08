Grikšas apie 4 darbo dienų savaitės idėją: svarbu įvertinti verslo pasiruošimą

„Šiandien dienai iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pusės, kas svarbiausia, yra dialogas su verslu“, – pirmadienį po susitikimo su prezidentu teigė E. Grikšas.
„Ar šiandien dienai verslas yra tam pasiruošęs? Svarbu klausti verslo ir svarbu įsivertinti, kiek yra to pasiruošimo“, – pridūrė jis.
Šių metų balandį LRT užsakymu paskelbta apklausa parodė, kad dirbti 4 dienas per savaitę ir turėti 3 dienų savaitgalį norėtų 67 proc. respondentų nuo 18 metų. 68 proc. jų teigiamai vertintų, jei sutrumpinus darbo savaitę darbo užmokestis išliktų toks pat, o 4 proc. sutiktų su dirbti ir už mažesnį atlyginimą.
Vis tik dalis gyventojų naujos tvarkos nepalaikytų. 4 dienų darbo savaitei nepritarė 15 proc. respondentų, dar 18 proc. neturėjo nuomonės.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ne kartą yra sakiusi, jog palaiko 4 darbo dienų savaitės idėją, tačiau tokius siūlymus kritikuoja verslo atstovai.
