  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Grikšas apie 4 darbo dienų savaitės idėją: svarbu įvertinti verslo pasiruošimą

2025-09-08 16:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 16:01

 Paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei prakalbus apie 4 darbo dienų savaitės idėją, kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas mano, kad šį klausimą reikėtų spręsti kartu su verslu. Anot jo, būtina įsivertinti, ar sektorius yra pasirengęs tokiems galimiems pokyčiams.

Edvinas Grikšas. ELTA / Julius Kalinskas

 REKLAMA

1

„Šiandien dienai iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pusės, kas svarbiausia, yra dialogas su verslu“, – pirmadienį po susitikimo su prezidentu teigė E. Grikšas.

„Ar šiandien dienai verslas yra tam pasiruošęs? Svarbu klausti verslo ir svarbu įsivertinti, kiek yra to pasiruošimo“, – pridūrė jis. 

Šių metų balandį LRT užsakymu paskelbta apklausa parodė, kad dirbti 4 dienas per savaitę ir turėti 3 dienų savaitgalį norėtų 67 proc. respondentų nuo 18 metų. 68 proc. jų teigiamai vertintų, jei sutrumpinus darbo savaitę darbo užmokestis išliktų toks pat, o 4 proc. sutiktų su dirbti ir už mažesnį atlyginimą.

Vis tik dalis gyventojų naujos tvarkos nepalaikytų. 4 dienų darbo savaitei nepritarė 15 proc. respondentų, dar 18 proc. neturėjo nuomonės.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ne kartą yra sakiusi, jog palaiko 4 darbo dienų savaitės idėją, tačiau tokius siūlymus kritikuoja verslo atstovai.

