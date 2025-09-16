Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Edvinas Grikšas: Lietuvos gynybos pramone domisi penki potencialūs investuotojai

2025-09-16 13:51 / šaltinis: BNS
2025-09-16 13:51

Paskirtasis ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad investicijomis į Lietuvos gynybos pramonę šiuo metu domisi bent penki potencialūs investuotojai.

Edvinas Grikšas. ELTA / Julius Kalinskas

REKLAMA

0

„Šiuo metu yra bent jau penki procesai dėl potencialių investuotojų gynybos srityje, tikiuosi, mes minimum tiek galėsime labai laimingi pasitikti Lietuvoje“, – susitikime su Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija antradienį sakė E. Grikšas.

„Įvairios sritys yra, (...) nenoriu per daug informacijos atskleisti dėl konkurencinių investicijų pritraukimo dalykų, bet procesas vyksta“, – pridūrė jis.

E. Grikšo teigimu, Lietuvai svarbu pritraukti dar bent du didelius žaidėjus gynybos srityje.

BNS rašė, kad Vokietijos gynybos pramonės milžinė „Rheinmetall“ kartu su Lietuvos įmonėmis netrukus pradės statyti kelių šimtų milijonų eurų vertės šaudmenų gamyklą Baisogaloje, Radviliškio rajone.

Be to, skelbta, kad Lietuva derasi su JAV gynybos pramonės milžine „Northrop Grumman“ dėl 30 mm kalibro šaudmenų gamybos linijos įrengimo Giraitės ginkluotės gamyklos teritorijoje.

Agentūros „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, dėl nepalankios konkurencinės aplinkos šiemet sutartos investicijos, palyginti su pernai tuo pat laiku, smuko 16 kartų. Pasak agentūros, šiemet fiksuojamas iki šiol neregėtas reiškinys – potencialūs investuotojai įšaldo investicinius gamybos projektus.  

