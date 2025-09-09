Vyriausybė siūlo leisti NVSC taikyti baudas kvapų teršėjams, juos įpareigoti susimokėti už tyrimus

Siūlomais įstatymų pakeitimais kvapų taršą skleidžiančios bendrovės savo lėšomis būtų įpareigotos vykdyti jos stebėjimą.
Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, taip pat norima NVSC leisti taikyti administracinę atsakomybę nesilaikantiems numatytų sąlygų.
„NVSC nustatęs pažeidimus dėl kvapų sąlygų ir leidžiamų emisijų viršijimo neturėjo galimybės pagal galiojančius teisės aktus taikyti administracinio poveikio priemones už šiuos pažeidimus. Todėl pakeitimai taip pat įgalina NVSC taikyti šias poveikio priemones“, – kalbėjo ministrė.
Pakeitimais taip pat siūloma nustatyti 120 dienų terminą, per kurį NVSC turėtų išnagrinėti gyventojų ar besikreipiančių institucijų skundus dėl taršos kvapais.
Be kita ko, norima numatyti kvapų kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų ir kvapo sklaidos modeliavimų sąnaudų nustatymo apmokėjimą, finansinę naštą numatant teršėjams.
To, anot ministerijos, reikia dėl to, nes kvapų koncentracijos nustatymo tyrimai yra labai brangūs.
„Vieno objekto kvapų koncentracijos ištyrimas ir modeliavimas atsieina virš 4 tūkst. eurų. 2024 metais buvo atlikti 197 kvapų laboratoriniai tyrimai, kurie atsiėjo virš 47 tūkst. eurų, atlikta 18 kvapų modeliavimų – arti 47 tūkst. eurų. Iš valstybės biudžeto reikėjo virš 94 tūkst. eurų“, – nurodo SAM.
Minėtus aplinkos monitoringo, visuomenės sveikatos priežiūros ir administracinių nusižengimų kodekso pakeitimus toliau rudens sesijoje svarstys Seimas.
Kaip rašė BNS, birželio pabaigoje iš Vokietijos kapitalo „Homanit Lietuvos“ medžio plaušų plokščių gamyklos Pagiriuose į aplinką patekus plaušui gyventojai skundėsi nemaloniu kvapu.
Tuomet dėl įvykio pradėtas vidinis tyrimas siekiant nustatyti tikslias plaušo pasklidimo už teritorijos ribų priežastis, tiesa, Aplinkos apsaugos departamentas padidėjusios oro taršos nenustatė.
Praėjusiais metais dėl suaktyvėjusių nemalonių kvapų skundėsi ir Klaipėdos rajonų gyventojai.
