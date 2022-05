Vladimiro Putino karas Ukrainoje sukiršino rusus: jaunimą ištiko katastrofa

Pamatyti V. Žirinovskio minios neplūdo, tačiau jo laidotuvės priminė kitą momentą iš sovietmečio. Jo kūnas į Kolonų salę buvo atgabentas „Aurus Lafet“ – griežtai riboto leidimo juodu katafalku, kurį pagamino „Aurus Motors“, Rusijos naujų prabangių automobilių gamintojas.

Rusų kalba „lafet“ reiškia „laidotuvių vežimas“, o rusams, kurie yra pakankamai seni, kad prisimintų devintojo dešimtmečio pradžią, automobilio pavadinimas primena juodą komišką pokštą: kai pagyvenę sovietų lyderiai Leonidas Brežnevas, Jurijus Andropovas ir Konstantinas Černenka mirė vienas po kito, tai buvo vadinama „Lafetų lenktynėmis“, rašo Andrėjus Kolesnikovas „Foreign Affairs“.

Ar Rusijos prezidento Vladimiro Putino vidinį ratą dabar gali ištikti naujos „Lafetų lenktynės“? Žinoma, yra daug Kremliaus veikėjų, kurie yra panašaus amžiaus kaip jų kolegos vėlyvaisiais sovietiniais metais: V. Putinui spalį sukaks 70 metų, FSB vadovui Aleksandrui Bortnikovui ir jo saugumo tarybos sekretoriui Nikolajui Patruševui dabar yra 70 metų, o užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui – 72 metai. Panašiai kaip senstantis Brežnevo politinis biuras nusprendė įsiveržti į Afganistaną ir taip sugriauti tai, kas liko iš sovietų imperijos moralinių pamatų, šių gerontokratų (gerontokratija – senų žmonių valdžia pirmykščių žmonių bendruomenėje, aut. past.) sprendimas pradėti karą Ukrainoje greitai tapo katastrofa Rusijai – ir ypač jos jaunimui.

Šiuo metu Rusijos viešoji nuomonė paklūsta režimui, kuris ir toliau gali apgaudinėti save, kad gali paversti Rusiją savarankiška, save izoliuojančia, ekspansine valstybe, pagrįsta rusų pranašumo prieš kitas tautas idėja. Tačiau ilguoju laikotarpiu „specialiajai karinei operacijai“, kaip tai vadina V. Putinas, yra lemta sugriauti visus Rusijos politinius, ekonominius ir moralinius pagrindus.

Karas su savimi

Atrodo, kad V. Putino režimas į Rusijos žmones žiūri beveik taip pat, kaip į Ukrainos gyventojus. Norint tai įrodyti, tereikia pažvelgti į visuomenės ir policijos spaudimą, kuris dabar daromas visiems, kurie drįsta galvoti kitaip, beveik visų nepriklausomų žiniasklaidos priemonių ir tyrimų organizacijų uždarymą arba išvalymą ir visų, protestuojančių ar net nesutinkančių su patriotine isterija, persekiojimą.

Ukrainiečiai vaizduojami kaip beveidė, vienalytė masė, kuri turi būti pajungta Kremliui denacifikacijos būdu, o tai iš tikrųjų reiškia deukrainizaciją, kaip dabar atvirai pripažįsta V. Putino propagandistai. Tačiau rusus jų vadovai taip pat laiko nemąstančia mase, kuri turi aklai sekti savo lyderį. Priešingu atveju jiems gresia administraciniai arba baudžiamieji kaltinimai ir socialinis pašalinimas. Rusijos kariai – grupė, kurią sudaro ne tik kariškiai, bet ir dešimtys tūkstančių labai jaunų šauktinių, atliekančių privalomąją karinę tarnybą, tapo patrankų mėsa, nepasiruošusia skerdimui. Už beprasmes V. Putino idėjas sumoka Rusijos paaugliai savo gyvybėmis.

Vienoje iš nedaugelio savo kalbų pastarosiomis savaitėmis V. Putinas paskelbė apie „nacionalinių išdavikų“ ir „penktosios kolonos“, kuri tariamai griauna tautos vienybę, medžioklę. Norėdamas išnaikinti šiuos piktadarius, jis ragino „visuomenę apsivalyti“. Rusai greitai pradėjo vykdyti šį raginimą: po kalbos kilo pasmerkimų banga, studentai smerkė savo mokytojus ir atvirkščiai, o kolegos pradėjo išdavinėti vieni kitus. Rusijos prezidentas taip pat paskatino imtis barbariškų veiksmų prieš jo kritikus.

Aleksejus Venediktovas, nepriklausomos radijo stoties „Echo of Moscow“, kurią netrukus po invazijos pradžios uždarė V. Putino vyriausybė, redaktorius, už savo durų rado kiaulės galvą su antisemitiniais grafičiais. Traukinyje iš Maskvos vyras užpuolė Dmitrijų Muratovą, laikraščio „Novaja gazeta“ vyriausiąjį redaktorių ir praėjusių metų Nobelio taikos premijos laureatą, apliedamas jį raudonais dažais, sumaišytais su toksiška chemine medžiaga acetonu.

V. Putinas suskaldė tautą. Tiek Rusijos lyderio priešininkai, tiek šalininkai suradikalėjo. Žinoma, dauguma tų, kurie priešinasi karui, yra V. Putino kritikai ir jaunimas. Kai kurie kariai atsisakė kariauti Ukrainoje, ir kai kurios žuvusiųjų šeimos pyksta ant V. Putino. Jaunuoliai drąsiai išėjo į gatves protestuoti prieš karą, nors jiems gresia greitas suėmimas ir galimybė prarasti darbą ar vietą universitete. Tačiau iki šiol akivaizdi rusų dauguma telkėsi aplink V. Putiną, nors, remiantis praėjusiais metais atlikta nepriklausoma apklausa, dauguma rusų bijojo karo ir netikėjo, kad tai iš tikrųjų gali įvykti. Šiandien visuomenė ar bent jau didelė paprastų rusų masė, atrodo, nusiteikusi karui.

Žinoma, sunku išmatuoti nuomonę sistemoje, kuri turi vieną lyderį ir praktiškai nebeturi jokios nepriklausomos žiniasklaidos. Tačiau akivaizdu, kad rusai jaučiasi apgulti ir dažnai tokie pat susikaustę kaip ir pats V. Putinas. Apsvarstykime naujausios nepriklausomo centro „Levada“ apklausos duomenis.

Priešingai nei teigia kritikai, respondentai šį kartą neatsisakė atsakyti į klausimus, kaip tą darė ankstesnėse apklausose, o pats tyrimas, kaip įprasta, buvo atliktas ne telefonu, o gyvais pokalbiais. Rezultatai iškalbingi: 81 procentas respondentų teigė pritariantys „specialiajai operacijai“, visi 53 procentai „neabejotinai“ jai pritarė, o 28 procentai „verčiau“ palaikė. Verta paminėti ir kitą skaičių: dėl specialiosios operacijos nedidelė dauguma – 51 procentas – respondentų teigė jaučiantys „didžiavimąsi Rusija“. Tie, kurie to nejautė, daugelis iš jų – jauni, savo jausmus apibūdino kaip „nerimą, baimę, siaubą“ arba tiesiog „šoką“.

Tuo pat metu pritarimo V. Putinui reitingas, vėlgi, pasak „Levados“, kovo mėnesį išaugo iki 83 procentų, t.y. 12 procentų daugiau nei praėjusį mėnesį. Visuomenės paramos antplūdis glaudžiai susijęs su tuo, kas įvyko po Krymo aneksijos 2014 m., tačiau tuomet situacija buvo palankesnė, o tie, kurie priešinosi V. Putino veiksmams, nesusidurdavo su bendraamžių pažeminimu. (Vis dėlto tuometinėje kalboje V. Putinas visus, kurie pasisakė prieš jo politiką, pavadino „nacionaliniais išdavikais“.) Be to, priešingai nei dabartiniai Rusijos veiksmai Ukrainoje, aneksija buvo įvykdyta be jokio kraujo praliejimo, ir daugelis matė Krymo „suvienijimą“ su Rusija, kaip Kremlius tai vadino, kaip Rusijos didybės atkūrimą.

Šiandien dominuojantis paprastų rusų atsakas į karą yra agresija. Ja slepia tarsi pasąmoningos pastangos užblokuoti bet kokias blogas naujienas, o kartu ir jausmus, kad tauta gali klysti. Valdžios baimė ne tik trukdo žmonėms protestuoti prieš barbarišką karą, dėl to jie net negali pripažinti, kad V. Putino Rusija padarė kažką baisaus. Būti blogio pusėje baisu. Baisu žiūrėti į siaubingas nuotraukas ir vaizdo įrašus, pasiekiančius juos iš Ukrainos per virtualų privatų tinklą, kuriuo siekiama apeiti Kremliaus interneto kontrolę, ir sužinoti, kokia pavojinga yra tiesa.

Taigi, daugeliui lengviau priimti oficialią propagandą ir žinoti, kad yra „gerojoje pusėje“: ukrainiečiai ketino mus pulti, mes ką tik atlikome prevencinį smūgį, mes išlaisviname brolišką tautą iš nacių režimo, kurį remia Vakarai, visi pranešimai apie neva mūsų kariuomenės įvykdytus žiaurumus yra netikri. Kaip sakė viena moteris iš „Levada“ centro fokus grupės: „Jei žiūrėčiau BBC, galbūt galvočiau kitaip, bet niekada nežiūrėsiu BBC, nes man užtenka to, ką žiūriu“.

Maskvos sindromas

Ne tik V. Putinas yra įspraustas į kampą, bet ir visa tauta. Rusai kolektyviai išgyvena Stokholmo sindromo versiją, labiau užjaučiantys savo pagrobėją nei kitas jo aukas. Tuo tarpu politikai, nors jie taip pat yra pririšti prie Kremliaus, nesutaria, ką daryti toliau. Kai kurie, pavyzdžiui, vyriausiasis V. Putino derybininkas Vladimiras Medinskis ir Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, teigia pasisakantys už taikos susitarimą.

Kiti, pavyzdžiui, Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas, pasisako už „ėjimą iki galo“ – nors kokia to pabaiga? – ir bet kokias derybas laiko išdavystės forma. Toks požiūrių spektras atsispindi plačiojoje visuomenėje: kai kuriems pergalė reiškia taikos susitarimą, suteikiantį Rusijai reikšmingą naują teritoriją, o kitiems pergalei reikia nueiti iki galo ir užkariauti visą Ukrainą, o tai, žinoma, reiškia amžiną karą.

V. Putino šalininkai, apsvaigę nuo to, ką laiko patriotizmu, puola visus, kurie kritikuoja karą, ir teigia nesuprantantys, kodėl kai kurie žmonės protestuoja prieš jį: 32 procentai respondentų kitoje „Levados“ apklausoje teigė manantys, kad protestuotojams už tai mokama.

Kaip kitaip atsiskaityti už tūkstančius žmonių, išėjusių į gatves priešintis Ukrainos išvadavimui iš nacių? Nesvarbu, kad jie negali paaiškinti, kas ir kaip buvo sumokėta šiems tūkstančiams žmonių, rizikuojantiems savo laisve ir pragyvenimu protestuojant prieš žudynes. Tačiau tokie nelogiški tvirtinimai nėra jokia naujiena – pastaruoju metu dalis užkietėjusios Rusijos pagrindinės srovės dažnai tai sakydavo apie politinius protestuotojus.

Rusams terminas „fašizmas“ jau seniai tarnavo kaip patogi etiketė beveik viskam, kas bloga. Sovietmečiu buvo įprasta sakyti, kad „fašistai“ ir „revanšistai“ „pakėlė galvas“ įvairiose pasaulio vietose – nuo ​​JAV iki Vokietijos. Kartais buvo vartojamas dar griežtesnis terminas „naciai“.

Su būdingu ironijos trūkumu sovietų propaganda pirmą kartą šį terminą panaudojo kalbant apie Izraelį – po Šešių dienų karo 1967 m., kai SSRS nutraukė diplomatinius santykius su Izraeliu, izraeliečiai buvo nurašyti kaip naciai. V. Putinui nacių šmėkla suteikė būdą indoktrinuoti tautą, reikalauti, kad Ukraina neturi teisės egzistuoti. V. Putinui reikia Antrojo pasaulinio karo istorijos, kad įteisintų savo režimą, tačiau rusai dar turi suprasti, kad taip darydamas jis sugriovė ir posovietinės valstybės pamatus.

Viskas buvo pastatyta ant fašizmo pralaimėjimo Didžiajame Tėvynės kare, kaip rusai vadina Antrąjį pasaulinį karą. Tačiau ukrainiečių – ir daugelio kitų pasaulio šalių – akyse patys rusai dabar elgiasi kaip fašistai. Rusai vargu ar gali remtis savo šalies patirtimi kovojant su Hitleriu, kad pateisintų savo brutalų militarizmą. Priešingai, po Antrojo pasaulinio karo jie patys kuria naują fašistinį įvaizdį. Štai, ką padarė V. Putinas – Rusija nebėra laimėjusioje Didžiojo Tėvynės karo pusėje, ji nebėra teisingoje istorijos pusėje.

Didžioji dalis Rusijos gyventojų to nesuvokia. Ir, žinoma, šiemet per Pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją – vieną svarbiausių Rusijos valstybinių švenčių, minint Antrojo pasaulinio karo pabaigą – V. Putinas neabejotinai prilygins sovietų pergalę 1945 metais savo paties triumfui.

Iki gegužės 9-osios V. Putinas turės rasti žodžių apibūdinti konkretiems naujos pergalės Ukrainoje parametrams. Ir jie turi būti pakankamai įtikinami, kad triumfas būtų panašus į 1945-uosius. Tačiau jau dabar daugelis rusų mano, kad tai, ką dabar daro Rusija, prilygsta Hitlerio pralaimėjimui: specialiosios operacijos simbolis – Z raidė – dažnai vaizduojama kaip perlenkta Šv. Jurgio juosta, pergalės prieš fašizmą simbolis.

Tačiau iš tikrųjų dauguma žmonių jaučiasi įstrigę – Vakarai kaip niekad jiems priešiški, o Rusijoje jie nieko nebeturi. Jie palaiko V. Putiną kaip aukščiausią savo pasakiškos armijos vadą, tačiau giliai širdyje pradeda suprasti, kad prezidentas nuvedė juos į aklavietę, iš kurios pabėgti gali būti neįmanoma. Rusams tai žinomas jausmas. Dar 1863 m. puikus revoliucinis mąstytojas Aleksandras Herzenas įvardijo šią įtampą.

„Ruso padėtis tampa be galo sunki, – rašė jis iš Italijos. – Jis vis labiau jaučiasi svetimas Vakaruose, o jo neapykanta tam, kas daroma namuose, vis auga.“

Tada, kaip ir dabar, neapykanta buvo labiau slapta nei atvira. O rusai negali sau to pripažinti.

Bėgimas nuo realybės

Daugelis rusų, turinčių sąžinę, savimonę ir profesiją – balsuoja kojomis ir palieka šalį. Tikslius skaičius sunku gauti, ir didžiąja dauguma atvejų išvykusieji į užsienį sako tai darantys laikinai: nori išlaukti karą ir tikisi permainų Rusijoje, bet neketina pradėti nuolatinio naujo gyvenimo kitoje šalyje.

Juos bėgti skatina nebe persekiojimo baimė, o netikėjimas Rusijos perspektyvomis ir pasibjaurėjimas tuo, kuo tapo režimas. Dėl to Rusija praranda savo didžiuosius protus ir profesionalus – žmones, į kuriuos jau seniai remiasi jos šiuolaikinės, įvairiapusės ekonomikos siekiai. Jei tai virs ilgalaike tendencija, emigracija iš esmės pakenks šalies žmogiškajam kapitalui. O Rusijoje palikti gyventojai gali būti dar mažiau atviri Vakarų vertybėms ir liberalioms idėjoms.

Susidūrusi su gresiančia ekonomine katastrofa, valstybė savo pastangas nukreipia į tuos rusus, kurie gali remti režimą, jei jiems bus pasiūlyta pakankamai pinigų ir kitų pagrindinių atlygių. Tai plačios masės, kurių lojalumas turi būti perkamas iš socialinių išmokų ir atlyginimų valstybės priklausomuose sektoriuose, ir kurios turi būti maitinamos nuolatine propaganda, kad išliktų eilėje. Tačiau didėjant sankcijų poveikiui, šis projektas gerokai pabrango, o ištekliai šiems žmonėms paremti gali imti ir išsekti. Tai bus ypač aktualu, jei Rusija neteks galimybės parduoti naftą ir dujas.

Laikui bėgant, besikaupiantys karo padariniai gali pakirsti visuomenės pasitikėjimą V. Putinu. Karinei kampanijai ir milžiniškai propagandos mašinai toliau veikiant visu pajėgumu, socialinė sanglauda ims irti, o jėgos, kurios tradiciškai palaikė ekonomiką, nebeveiks. Tačiau kol kas rusai, atrodo, patenkinti savo nepasitenkinimu priešu. Į klausimą, kas kaltas, jie atsako, kad JAV ir Europa.

V. Putinas atsidūrė aklavietėje, o dėl to kenčia Ukraina kartu su likusiu pasauliu. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai yra nelaimė ir Rusijos žmonėms. Tauta, kuri tiek daug prisidėjo prie pasaulio kultūros, išauginusi tiek daug puikių romanistų ir mąstytojų bei tris Nobelio taikos premijos laureatus, dabar taip pat ilgą laiką bus siejama su Vladimiru Putinu.

Vakarai turi suprasti, jog, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, V. Putino sistema ir rusų tauta nėra vienas ir tas pats. Ir šis supratimas bus labai svarbus kuriant poputininę Rusiją. Priešingu atveju šalis ir toliau bus laikoma priešišku anklavu, kurio pasaulis vengs. Tačiau galiausiai patys rusai turės savo veiksmais įrodyti, kad jų šalis yra daugiau nei V. Putinas ir tai, ką jis padarė.