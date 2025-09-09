Virginijus gavo baudą už rusiško simbolio „Z“ prilyginimą svastikai: „Matyt, kažkoks vatnikas įsižeidė“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Klaipėdietis Virginijus su grupele bendraminčių rikiavo plakatus priešais Gargždų teismą – netrukus vyras ten ėjo į posėdį, kuriame prašė panaikinti policijos jam skirtą 400 eurų baudą už plakatą „Z“ prilyginantį svastikai, kurį laikė palaikydamas kariaujančią Ukrainą. Tačiau pamatę svastiką policininkai plakatą atėmė, o Virginijui skyrė baudą už nacistinės simbolikos demonstravimą.
„Bet, matyt, kažkoks vatnikas, pro šalį važiuodamas, pamatė, įsižeidė, paskambino į policijos komisariatą, 112, kad va, ten kažkokie stovi su svastika“, – pasakoja klaipėdietis Virginijus Partaukas.
Vyras sako esąs labai įsižeidęs dėl tokio policijos pareigūno elgesio. Juolab, kad Virginijus yra Lietuvos patriotas, finansiškai remia Ukrainą.
„Užaugintas esu tetos, kuri buvo partizanų ryšininkė Vosilka. Šerbauskaitė Paulina Sabaliauskienė amžinatilsį. Tai būtų didžiausias jos atminimo įžeidimas, kad šitaip su manimi elgiasi“, – sako V. Partaukas.
Analogiškus Rusijos režimą nacistiniam prilyginančius plakatus policininkai iš klaipėdiečio jau buvo atėmę ir anksčiau, tačiau tada baudos neskyrė, pasikalbėjo ir plakatus atidavė.
Policijos dėmesio susilaukė dėl pasidalinto įrašo
Su panašia atskirų policijos pareigūnų nekompetencija susidūrė ir klaipėdietė Nina. Moteris „Facebook’e“ ironiškai pasidalino rusiškos Klaipėdos Žaliakalnio mokyklos direktoriaus pavaduotojos nuotrauka, kurią pedagogė pati ir įkėlė. Nuotraukoje ji stovi šalia iš Klaipėdos į Grūto parką išvežto Lenino paminklo.
„Ir pas ją labai džiugus įrašas, kad Leninas gyveno, Leninas gyvena, Leninas visada gyvens. Žodžiu, ateina genijai ir numiršta, atėjo Leninas visiems laikams. Ir dar prideda žodelius, kad šitas Leninas mūsų, klaipėdietiškas. Tokia ištikimybė“, – pasakoja klaipėdietė Nina Puteikienė.
Neilgai trukus dėl šios nuotraukos Niną į apklausą išsikvietė uostamiesčio policija. Dalyvavo net du tyrėjai, aiškinosi, kodėl moteris viešina lenininius simbolius.
„Paklausiau, ar skaitė tekstą prie nuotraukos. Pasakė, kad neskaitė teksto prie nuotraukos. Tai aš, tikėdamasi, kad viskas gali baigtis greičiau, rekomendavau paskaityti įrašą. Paskaitė. Ir sako, nieko nesupratau, rašykit paaiškinimą. Čia pasijaučiau kaip Kafkos „Procese“, kur neveikia mūsų gyvenimiškoji logika“, – teigia N. Puteikienė.
Nina tyrėjų dar paklausė, ar į apklausą bus pakviesta ir pati pagarbą Leninui reiškusi, arba sarkastiškai juokavusi pedagogė.
„Klausiu – ją kvietėte? Man atsako – ne. Klausiu, kodėl? Todėl, kad niekas skundo neparašė“, – paaiškino klaipėdietė.
Moteriai teko rašyti ir dar vieną pasiaiškinimą. Dėl įrašo socialiniame tinkle, kuriame ji pasidalino nuotrauka su Maskvos metro atidengtu Stalino bareljefu ir ironiškai brūkštelėjo apie niekur nedingusią rusų meilę jam.
„Mačiau iš veidų, kad šitas tekstas jiems suprantamesnis, bet paaiškinimą vis tiek reikėjo rašyti“, – sako N. Puteikienė.
Dėl šių įrašų šiandien policija tyrimą prieš Niną nutraukė.
