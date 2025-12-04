 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje po vidurnakčio užsiliepsnojo namas, ugniagesiai išgelbėjo senuką

2025-12-04 03:44
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 03:44

Ketvirtadienį po vidurnakčio Vilniuje užsiliepsnojo gyvenamasis namas, ugniagesiai išgelbėjo namo šeimininką.

Vilniaus ugniagesiai iš liepsnojančio namo išgelbėjo senuką (nuotr. Broniaus Jablonsko)
16

Ketvirtadienį po vidurnakčio Vilniuje užsiliepsnojo gyvenamasis namas, ugniagesiai išgelbėjo namo šeimininką.

0

Apie gaisrą Naujojoje Vilnioje, Ateities Sodų 3-ojoje gatvėje, Bendrajam pagalbos centrui pranešta 00.41 val. Atvažiavus ugniagesiams medinis namas degė atvira liepsna.

Vilniaus ugniagesiai iš liepsnojančio namo išgelbėjo senuką
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus ugniagesiai iš liepsnojančio namo išgelbėjo senuką

Liepsnojančio namo viduje ugniagesiai rado miegantį senuką ir prižadinę jį išvedė į lauką. Vyriškis veikiausiai nebūtų sugebėjęs pats išsigelbėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

82-ejų  metų vyrą apžiūrėjo medikai, jo vežti į ligoninę neprireikė. Vyras neapdegė.

Dėl ko kilo gaisras, dar aiškinamasi. Išdegė medinio namo antras aukštas, nudegė stogas, smarkiai suniokotas ir pirmasis aukštas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniaus rajone, Kalvelių kaime išdegė namas, žuvo žmogus
Vilniaus rajone išdegė namas, žuvo šeimininkas

