Vilniuje po vidurnakčio užsiliepsnojo namas, ugniagesiai išgelbėjo senuką

Apie gaisrą Naujojoje Vilnioje, Ateities Sodų 3-ojoje gatvėje, Bendrajam pagalbos centrui pranešta 00.41 val. Atvažiavus ugniagesiams medinis namas degė atvira liepsna.
Vilniaus ugniagesiai iš liepsnojančio namo išgelbėjo senuką(16 nuotr.)
Vilniaus ugniagesiai iš liepsnojančio namo išgelbėjo senuką (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Liepsnojančio namo viduje ugniagesiai rado miegantį senuką ir prižadinę jį išvedė į lauką. Vyriškis veikiausiai nebūtų sugebėjęs pats išsigelbėti.
82-ejų metų vyrą apžiūrėjo medikai, jo vežti į ligoninę neprireikė. Vyras neapdegė.
Dėl ko kilo gaisras, dar aiškinamasi. Išdegė medinio namo antras aukštas, nudegė stogas, smarkiai suniokotas ir pirmasis aukštas.
