Kilus gaisrui Klaipėdoje, pagalbos prireikė kaimynams – žmonės labai išsigando

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Gausios ugniagesių pajėgos gesino Klaipėdoje, Statybininkų prospekte, užsiliepsnojusį ūkinį pastatą. Kadangi jame žmonės ir gyvena, į nelaimę atskubėjo ne viena medikų brigada. Darbus apsunkino tai, jog neįmanoma buvo atidaryti namo durų, tad liepsna viduje, o vėliau ir ant stogo, kaip reikiant įsišėlo. Ugniagesiai pjaustė stogo konstrukcijas, kad galėtų pilti vandenį vidun.
Pagaliau patekę į vidų ugniagesiai išnešė dujų balioną. Visas apdegęs jis mėtęsi kieme. Tikėtina, kad balionas ir tapo gaisro priežastimi, mat žmonės patalpas šildėsi dujomis. Galimai įkaito ir prasvilo baliono žarna, o tada pliūptelėjo liepsna. Ją dar labiau paskatino viduje buvęs suvirinimo aparatas.
„Šlanga nudegė ir viskas. Tas pats ir su deguonimi. Virinimo aparato. Irgi, įtraukė į vidų ir viskas“, – komentavo gyventojas Stasys.
Žmonės gaisre nenukentėjo, tačiau liepsnos pastatui padarė milžinišką žalą. Medikų pagalbos prireikė kaimynams – žmonės labai išsigando, kad užsidegs ir jų namai.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.