Vilniečiai lauko gertuvėse išgėrė 6,2 mln. stiklinių vandens

Bendrovė „Vilniaus vandenys“ tai sieja su Vilniaus gyventojų fiziniu aktyvumu
Įmonė iki šių metų pabaigos 50-ies lauko gertuvių tinklą planuoja išplėsti iki 59-ių, o kitąmet sostinės parkuose, skveruose ir ugdymo įstaigose įrengti dar 16 tokių vandens stotelių.
„Nepaisant to, kad šiais metais buvo pakankamai vėsi vasara, net ir vėsesnis oras nebaidė žmonių nuo judesio. Gertuvės yra įrengtos vietose, kur žmonių srautas didelis ir tikrai jos buvo populiarios. Žmonės tikrai judantys, aktyviai sportuojantys ir besinaudojantys gertuvėmis“, – BNS teigė „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo tarnybos vadovas Martynas Augaitis.
Pasak jo, „Vilniaus vandenų“ užsakymu atlikta apklausa rodo, jog dažnai arba kartais lauko gertuvėmis naudojasi maždaug pusė vilniečių.
„Gertuvių tinklas išsiplėtė, ir gyventojai vertina šitą patogumą ir aktyviai naudojasi juo“, – teigė bendrovės atstovas.
Įmonės duomenimis, šiemet daugiausia vandens išgerta gertuvėje prie Bernardinų teniso kortų – 0,3 mln. litrų, arba 1,5 mln. stiklinių.
Stotelių tinklas plėsis
Pasak M. Augaičio, pernai Vilniuje veikė 48 vandens stotelės, šiemet per sezoną (balandį–lapkritį) – 50, o iki metų pabaigos jų bus 59. Kitąmet už preliminarią 0,4 mln. eurų sumą prie miesto tinklo bus prijungta dar 16 stotelių.
M. Augaičio teigimu, naujos stotelės bus įrengiamos ten, kur buriasi daug judriai laisvalaikį leidžiančių žmonių – parkuose, aikštėse, prie mokyklų, sporto aikštynų, dviračių ir pėsčiųjų takų. Gertuvių vietas, anot jo, siūlo gyventojai.
„Vilniaus vandenų“ atstovas teigė, jog kitąmet daugiau gertuvių bus pastatyta toliau nuo centro esančiose Vilniaus vietose, pavyzdžiui, sporto aikštynuose prie mokyklų Pašilaičiuose, Žirmūnuose, Šeškinėje.
Bendrovės teigimu, gertuvės kai kuriose ugdymo įstaigose jau veikia – prie Abraomo Kulviečio gimnazijos Fabijoniškėse, Trakų Vokės gimnazijos, Antakalnio gimnazijos, Ąžuolyno progimnazijos Lazdynuose ir kitur.
Dar viena gertuvė planuojama Vingio parke, šalia lauko treniruoklių aikštelės.
„Tos 16 vietų yra prie gimnazijų, skverų (...), atsiranda naujuose, atnaujintuose skveruose ir parkuose būtent. Tai kaip standartas, kur įrengiama viešoji gertuvė“, – teigė M. Augaitis.
Nuo 2019 iki 2025 metų į gertuvių tinklo plėtrą Vilniuje investuota apie 1,15 mln. eurų.
Anot M. Augaičio, vienos gertuvės išlaikymas kainuoja apie 200 eurų.
Bendrovė teigia, kad lauko gertuvių vanduo išgaunamas iš giluminių gręžinių, todėl jis yra švarus.
