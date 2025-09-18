Vilniaus centre – neeilinis gedimas: dešimtys žmonių jau savaitę gyvena be vandens ir tai ne pabaiga

Vanduo – elementari būtinybė, be kurios kasdienis gyvenimas sustoja. Net jei geriamo vandens dar galima nusipirkti parduotuvėje, be vandens daugiabutyje neįmanoma išsimaudyti, išsiskalbti ar paprasčiausiai pasinaudoti tualetu.
Tokia situacija nutiko ir pačiame Vilniaus centre, Vivulskio gatvėje gyvenantiems žmonėms. Pasak daugiabučio gyventojų, be vandens jie priversti gyventi jau beveik savaitę.
Nors problemą ne kartą bandė aiškintis su administratoriumi, realios pagalbos, anot jų, nesulaukė.
„Per šį laiką buvo padaryta daugybė skambučių administratoriui „Mano būstas“, tačiau į gyventojų užklausas praktiškai nereaguojama. Vietoje realių sprendimų girdime tik pažadus“, – nurodo jie.
Gyventojai piktinasi, kad paskutinė įmonės žinutė buvo dar labiau pribloškianti.
„Paskutinis atsakymas – kad naujas vandens siurblys bus užsakytas ir pakeistas tik po dar vienos savaitės. Tai reiškia, kad elementariausių gyvenimo sąlygų neturėsime beveik dvi savaites.
Situacija absurdiška – dešimtys žmonių gyvena be vandens, tačiau atsakinga įmonė problemos nesprendžia ir rodo visišką abejingumą. Atrodo, kad gyventojų skundai ir nuolatiniai kreipimaisi jiems visiškai nerūpi“, – teigia jie.
Administratorius: įvykis neeilinis, pasitaikantis kartą per 10 metų
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į įmonės „Mano būstas“ pasiteirauti, kokia situacija bei kada gyventojai galės naudotis visomis sąlygomis.
Įmones atstovas spaudai Paulius Ugianskis nurodė, kad situacija išties yra neeilinė, tokia pasitaikanti maždaug kartą per 10 metų, tačiau, anot jo, darbuotojai dėjo visas pastangas, kad kuo greičiau ją išspręstų.
„Šiame name įvyko neeilinis, itin retai pasitaikantis sudėtingas gedimas – sugedo vandens slėgio pakėlimo stotelės siurbliai. Šiuo metu situacija yra tokia: gyventojai iki 8 aukšto vandenį turi, tačiau nuo 9 iki 12 aukšto vandens slėgis ženkliai krenta“, – P. Ugianskis patikslina, koks yra problemos mastas.
Skirtingai nei gyventojai, bendrovės atstovas pabrėžia, kad gyventojai apie situaciją buvo informuoti tiek bendrai, tiek kiekvienam besikreipiančiam individualiai.
„Visus gyventojus apie neeilinę situaciją informavome jau anksčiau – išsiuntėme pranešimus trumposiomis žinutėmis, papildomai, 27 kartus incidento priežastis aiškinome klientams telefonu individualiai“, – teigia jis.
Vis dėlto, pasak administratoriaus, pagrindinė problema yra ta, jog reikalingos įrangos Lietuvoje paprasčiausiai nėra, o užsakant iš užsienio šalių – pristatymo laukti reikia savaitę laiko.
„Vandens slėgio pakėlimo stotelės siurblių niekas Lietuvoje neturi nei prekyvietėse, nei sandėliuose, nes tai specifiniai įrenginiai, iš Europos pristatomi tik pagal individualų užsakymą. Standartinis tiekimo terminas yra apie 7 darbo dienos“, – komentuoja P. Ugianskis.
Taip pat jis priduria, kad įmonės darbuotojai „nėrėsi iš kailio, kol surado siurblį pas Europos gamintoją“, tačiau nurodo, kad sprendimą rado greičiau nei per savaitę ir pažada gyventojams, kad laukti dar savaitės nereikės.
„Vis dėlto mes radome sprendimą greičiau nei per savaitę – šiandien įranga bus atvežta iš vienos Europos šalies, tad vos ją gavę nedelsiant viską sumontuosime ir viršutinių aukštų gyventojai galės vėl naudotis vandeniu“, – patikina įmonės atstovas.
