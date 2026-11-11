Vėgėlė po susitikimo su Kinijos diplomatais: dėl santykių atkūrimo viskas priklausys nuo URM

„Mano vertinimu, labai prasmingas pokalbis. Pasiruošusi kinų delegacija rytoj svarstyti visus klausimus, tarp jų ir dėl santykių atkūrimo. Žinoma, viskas priklausys nuo Lietuvos Respublikos URM ir jų sprendimų“, – trečiadienį po susitikimo su Kinijos delegatais Seime žurnalistams teigė I. Vėgėlė.
Parlamentaro teigimu, Kinijos diplomatai išreiškė viltį, kad Lietuva imsis konkrečių veiksmų, kurie leistų atkurti diplomatinį atstovavimą.
„Išsakė lūkestį, kad jie turi viltį, jog Lietuva veiks tokiu būdu ir bus atkurti diplomatiniai santykiai“, – sakė jis.
Vis dėlto, paklaustas, ar Kinijos delegacija kelia reikalavimą pakeisti Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimą, I. Vėgėlė konkretaus atsakymo nepateikė. Pasak jo, susitikimo metu aptartų klausimų turinys yra konfidencialus.
„Diskusijos turinys, ko norėtų Kinijos diplomatai, URM atstovai, yra konfidencialus, mes nenorime atskleisti. Tai yra jau URM lygio klausimas. Ir URM rytoj turėtų aptarti tuos klausimus“, – aiškino parlamentaras.
I. Vėgėlė pakartojo savo asmeninę poziciją – Lietuva, pasak jo, turėtų ištaisyti ankstesnes užsienio politikos klaidas, dėl kurių pašlijo santykiai su Pekinu.
„Klaidas reikia pripažinti, klaidas reikia taisyti. Ir tos klaidos, kurios yra padarytos, visiems yra akivaizdžiai žinomos. Mano vertinimu, jeigu tų klaidų netaisysime, tai mes tiesiog liksime klaidoje“, – pabrėžė jis.
Mano, kad santykių atkūrimas būtų naudingas Lietuvai
Susitikime su Kinijos delegacija dalyvavo laikinosios Seimo narių grupės „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens“ atstovai – I. Vėgėlė, „aušrietis“ Karolis Neimantas bei Mišrios Seimo narių grupės atstovai Rimas Jonas Jankūnas ir Vitalijus Šeršniovas.
Susitikime dalyvavęs K. Neimantas pabrėžė, kad parlamentarų grupė su Kinijos delegatais nesiderėjo ir jokių sprendimų nepriėmė. Pasak jo, susitikimo tikslas buvo apsikeisti požiūriais į dabartinę Lietuvos ir Kinijos santykių padėtį.
„Mes jokių sprendimų nepriiminėjome šito susitikimo metu, kadangi tai yra ne mūsų atsakomybės ribose. Daugiau mes dalinomės požiūriu, kaip Lietuva mato šitą situaciją, kaip Kinija mato šitą situaciją iš savo pusės“, – teigė K. Neimantas.
Jis taip pat atmetė svarstymus, kad abiejų šalių santykius siekiama normalizuoti skubotai.
„Nėra skubos jokios. Vyksta normalūs procesai pagal normalius terminus, ir nei iš Kinijos pusės, nei iš Lietuvos nebuvo vykdomi kažkokie ekstra veiksmai, kurie skatintų šitą dalyką“, – sakė parlamentaras.
Anot jo, Kinijos delegacijos atstovai pabrėžė esantys suinteresuoti atkurti santykius su Lietuva iki tokio lygmens, kokį Pekinas palaiko su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis.
Tuo metu Seimo narys R. J. Jankūnas akcentavo, kad dialogo su Kinija atkūrimas būtų naudingas ne tik Lietuvos ekonomikai, bet ir saugumui.
„Mes turime visoje Europos Sąjungoje pačius blogiausius santykius su Kinija, ir tai yra blogai, nes tai yra viena galingiausių pasaulio valstybių. Šitų santykių sureguliavimas padėtų ir mūsų ekonomikai, ir mūsų saugumui“, – tikino R. J. Jankūnas.
Savo ruožtu I. Vėgėlė aiškino, kad diplomatinio dialogo atkūrimas leistų Lietuvai tiesiogiai kelti Pekinui svarbius klausimus, įskaitant saugumo ir prekybos problemas.
„Tam, kad mes galėtume daryti įtaką Kinijos politikai, tam, kad mes galėtume perteikti savo interesus Kinijos vadovybei, Kinijos diplomatams, visų pirma turime turėti, su kuo kalbėtis“, – teigė jis.
Kaip skelbta, Lietuvoje trečiadienį ir ketvirtadienį lankosi Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir misijos prie ES diplomatai.
Ketvirtadienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) numatytas darbinis susitikimas su Kinijos diplomatais.
ELTA primena, kad rugsėjį laikinosios Seimo narių grupės atstovai – I. Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – lankėsi Briuselyje, kur susitiko su Kinijos atstovais.
Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo po to, kai 2021 m. pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė.
Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.
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