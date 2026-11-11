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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo BFK nepritarė komitetų siūlymams biudžetui, išimtis – dėl lėšų parlamento kanceliarijai

2026-11-11 18:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 18:10
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Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį nepritarė kitų parlamentinių komitetų siūlymams dėl papildomo finansavimo 2027-ųjų valstybės biudžete. Dėl jų galutinai apsispręsti siūloma Vyriausybei. 

Pinigai (nuotr. Karolinos Gudžiūnienės / ELTA)

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį nepritarė kitų parlamentinių komitetų siūlymams dėl papildomo finansavimo 2027-ųjų valstybės biudžete. Dėl jų galutinai apsispręsti siūloma Vyriausybei. 

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Išimtis padaryta Seimo kanceliarijai – komitetas iš dalies pritarė dviem iš keturių jos pateiktų finansavimo poreikių.

BFK posėdyje svarstyti kitų Seimo komitetų siūlymai dėl papildomų asignavimų įvairioms valstybės institucijoms ir veiklos sritims. Vis dėlto komitetas laikėsi pozicijos, kad sprendimus dėl papildomo finansavimo turėtų priimti Vyriausybė, įvertinusi valstybės biudžeto galimybes.

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Daugeliui siūlymų nepritarta dėl ribotų biudžeto išteklių, taip pat dėl to, kad nebuvo nurodyti konkretūs papildomų išlaidų finansavimo šaltiniai arba siūlyta perskirstyti asignavimus, dėl kurių sprendžia Vyriausybė.

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Komiteto posėdyje pabrėžta, kad BFK negali pritarti siūlymams, kurie didintų valstybės skolą ar biudžeto deficitą, nenumatant, iš kokių lėšų papildomi įsipareigojimai būtų finansuojami.

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Nors BFK kitų komitetų siūlymams nepritarė, jie bus perduoti Vyriausybei, kuri galės juos papildomai įvertinti ir apsispręsti dėl galimo įtraukimo į patikslintą biudžeto projektą.

Išimtis padaryta Seimo kanceliarijos pateiktiems finansavimo poreikiams. BFK iš dalies pritarė dviem iš keturių jos prašymų – dėl papildomų lėšų darbuotojų darbo užmokesčiui ir kibernetiniam saugumui stiprinti.

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Papildomas finansavimas darbo užmokesčiui būtų skirtas konkurencingiems atlyginimams užtikrinti – tam 2027–2029 metais prireiktų beveik 21,2 tūkst. eurų. Tuo metu kibernetinio saugumo srityje apie 21,7 tūkst. eurų per tą patį laikotarpį numatoma skirti Seimo kanceliarijos valdomų informacinių sistemų modernizavimui ir saugumui stiprinti.

Likusiems dviem Seimo kanceliarijos finansavimo poreikiams komitetas nepritarė.

Vienas iš tokių poreikių – užtikrinti Seimo veiklos tęstinumą ir saugumą krizės metu, pritaikant patalpas, stiprinant kritinę IT infrastruktūrą bei ryšį ir gerinant žmogiškųjų išteklių darbo sąlygas. Kitas poreikis susijęs su bendru Seimo infrastruktūros atnaujinimu ir darbo aplinkos gerinimu.

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Kaip skelbė ELTA, Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.

Visgi pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.

Valstybės kontrolė (VK) savo išvadoje dėl biudžeto projekto įspėjo, kad valdžios sektoriaus deficitas gali augti sparčiau nei prognozuoja Vyriausybė ir 2029 m. priartėti prie 6 proc. BVP.

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