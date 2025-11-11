 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Už mokesčių slėpimą – 10 tūkst. eurų bauda: grožio paslaugų įmonės direktorė neišsisuko

2025-11-11 11:15 / šaltinis: BNS
2025-11-11 11:15

Sveikatos priežiūros, estetikos ir grožio paslaugas teikiančios įmonės direktorei už apgaulingą finansinės apskaitos organizavimą bei neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir turtą pateikimą Šiaulių apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu skyrė 10 tūkst. eurų baudą.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Sveikatos priežiūros, estetikos ir grožio paslaugas teikiančios įmonės direktorei už apgaulingą finansinės apskaitos organizavimą bei neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir turtą pateikimą Šiaulių apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu skyrė 10 tūkst. eurų baudą.

0

Antradienį Generalinė prokuratūra pranešė, kad teismas Šiauliuose ir Kaune veikiančios įmonės direktorei skyrė 15 tūkst. eurų baudą, bet kadangi byla išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka, bauda sumažinta trečdaliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2019 metų pradžios iki 2023 metų birželio nuteistoji, veikdama kartu su bendrininkėmis – šios uždarosios akcinės bendrovės akcininkėmis – davė nurodymus įmonės darbuotojoms kasos aparatu neapskaityti dalies iš bendrovės klientų gautų grynųjų pinigų.

Dalis pajamų buvo fiksuota „juodojoje“ buhalterijoje – per minėtą laikotarpį gauta daugiau nei 875 tūkst. eurų apmokėjimų grynaisiais pinigais, tačiau šie apmokėjimai nebuvo įforminti apskaitos dokumentais.

Taip pat nustatyta, kad dalis darbo užmokesčio keturiems darbuotojams buvo mokama grynaisiais pinigais ir neįforminta apskaitos dokumentais. Surinkta duomenų, kad papildomai darbuotojams buvo išmokėta daugiau kaip 43 tūkst. eurų darbo užmokesčio grynaisiais pinigais.

Teismas nustatė, kad direktorė, siekdama išvengti pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų (iš viso daugiau nei 178 tūkst. eurų mokesčių), buhalteriui nepateikė duomenų apie 4,5 metų laikotarpiu suteiktas paslaugas ir gautas įplaukas.

Tiek įmonės vadovė, tiek jos akcininkės kaltę pripažino. Akcininkių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas pagal laidavimą, teismo nutartimi joms paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – sumokėti po 2,5 tūkst. eurų dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

