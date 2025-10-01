Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tamašunienė apie Žemaitaičio idėją naikinti KT: tai fantasmagoriškas siūlymas

2025-10-01 12:11 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 12:11

 „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui  Žemaitaičiui pareiškus, kad reikėtų panaikinti Konstitucinį Teismą (KT), teisingumo ministrė Rita Tamašunienė šią koalicijos partnerio idėją vadina fantasmagoriška.

Rita Tamašunienė. ELTA / Julius Kalinskas

 Rita Tamašunienė. ELTA / Julius Kalinskas

2

„Labai toks fantasmagoriškas pasiūlymas, aš sakyčiau. Nes yra ir teismų sistema, kuri veikia Lietuvoje, ir mes turime stiprinti, dėti pastangas, kad didėtų pasitikėjimas teisingumu Lietuvoje“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį sakė R. Tamašunienė.

„Ir tai priklauso ne tik nuo teismų, bet ir nuo mūsų piliečių, nuo teikiamų paslaugų, viso mūsų viešo sektoriaus žmonių“, – pridūrė ji.

„Aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis šią savaitę pareiškė, kad KT yra politizuotas, todėl jį reikėtų uždaryti. 

Seimo nario priesaiką sulaužiusio politiko teigimu, KT funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Aukščiausiame Teisme įsteigtas skyrius.

ELTA primena, kad paaiškėjus, kad į KT teisėjus teikiama socialdemokratų frakcijai parlamente priklausančio Juliaus Sabatausko kandidatūra, parlamento opozicija tokį Seimo pirmininko Juozo Oleko sprendimą įvertino kaip teismo politizavimą ir diskreditavimą. Jų teigimu, socialdemokratai užsiima ydinga praktika, todėl kandidatūros jie nepalaikys. 

Savo ruožtu konservatorius Jurgis Razma dėl siūlomos J. Sabatausko kandidatūros ketina kreiptis į Regionų administracinį teismą. 

Apie KT politizavimo grėsmes buvo prabilta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis Seimo TTK vadovas Stasys Šedbaras. 

