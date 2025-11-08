 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčių laimikis Vilniuje – daugiau nei 36 tūkst. eurų

2025-11-08 09:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 09:58

Sukčiai Vilniuje iš keturių moterų išviliojo daugiau nei 36,4 tūkst. eurų, skelbia Policijos departamentas.

Sukčiai, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf,com, Žygimantas Gedvila/BNS, Irmantas Gelūnas/BNS)

Sukčiai Vilniuje iš keturių moterų išviliojo daugiau nei 36,4 tūkst. eurų, skelbia Policijos departamentas.

0

Ketvirtadienį 1948 m. gimusi moteris apie 16 val. sulaukė nepažįstamų rusakalbių asmenų skambučio. Jie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais, apgaule išviliojo 8 tūkst. eurų

Penktadienį apie 11 val. 1971 m. gimusiai moteriai taip pat paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 2,5 tūkst. eurų. 

Tą pačią dieną apie 11 val. 1938 m. gimusi moteris sulaukė nepažįstamos moters skambučio, neva jos dukra pateko į eismo įvykį ir jos operacijai reikalingi pinigai, taip apgaule išviliota 6 tūkst. eurų.

Taip pat penktadienį apie 18 val. iš 1954 m. gimusios moters, aktyvavus į mobiliojo ryšio telefone gautą nuorodą dėl dalyvavimo žaidime, banko sąskaitos buvo pasisavinta virš 25,8 tūkst. eurų.

Visais atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. dėl sukčiavimo.

