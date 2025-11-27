STT sulaikytą „Šilutės sporto“ direktorių teismas nušalino nuo pareigų

Jis įtariamas piktnaudžiavimu ir turto pasisavinimu.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) D. Gricevičių sulaikė trečiadienį ir atliko kratas jo namuose, darbovietėje ir kitose su tyrimu susijusiose vietose. Tą pačią dieną jam pareikšti įtarimai.
„Įtariamasis vis dar yra sulaikytas“, – ketvirtadienį BNS sakė STT atstovė Renata Keblienė.
Dviejų parų sulaikymo terminas baigsis penktadienį. Tyrimą kuruojantis prokuroras iki to laiko turi D. Gricevičių arba paleisti, arba kreiptis į teismą dėl jo suėmimo.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomos viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ vadovo galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, „Šilutės sporto“ vadovas galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos ir pasisavino jo žinioje buvusį svetimą, įstaigai priklausantį labai didelės vertės turtą.
Įtariama, kad buvo manipuliuojama „Šilutės sportui“ priklausančių komandų žaidėjų atlyginimais, neformalaus ugdymo ir kitomis organizacijos lėšomis. „Šilutės sportui“ priklauso pagrindinės miesto krepšinio ir futbolo komandos.
Pernai „Šilutės sportas“ turėjo 718 tūkst. eurų biudžetą. Šilutės rajono savivaldybė yra pagrindinė įstaigos finansinės paramos teikėja.
