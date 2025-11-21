Šilutėje baiminamasi ligos protrūkio – žmonės dabar masiškai iš parduotuvių šluoja vandenį

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Šilutiškė Irena ima ką tik prie lentynų viename prekybos centre privežtas penkialitrines talpas vandens. Mat šiame mieste iš maišytuvo bėgantis vanduo gerti netinkamas – paaiškėjo, kad jis užkrėstas žarnyno lazdelėmis. Tad tenka pirkti.
„Mes keturis imsim. – Po 5 litrus. – Taip. – Ir kokiam čia laikui planuojat? – Nu matysim, dar namie keli yra“, – sakė šilutiškė Irena.
Irenai sunkias vandens talpas susikrauti padeda jos vyras Stasys.
„Šiandien ir rytoj užteks – Tada vėl atgal? – Važiuosim dar sykį“, – tikino šilutiškis Stasys.
Ir išties, kaip pasakoja šio prekybos tinklo atstovė, šilutiškiai vandenį tiesiog šluoja.
„Parduotuvės administracija stengiasi, kad tas vanduo kuo greičiau vėl papildytų lentynas. Davė papildomus užsakymus tiek logistikos centrui, kad greičiau atvežtų, didesnis vandens kiekis būtų paskirstytas“, – komentavo prekybos tinklo „IKI“ atstovė Gintarė Kitovė.
Informaciją apie tai, kad miesto vandentiekis užkrėstas, šilutiškiai sužinojo gavę pranešimus iš bendrovės „Šilutės vanduo“. Vienas centrinėje gatvėje esantis prekybos centras planuotai tikrino į jį atitekantį vandenį ir paaiškėjo, jog jame žarnyno lazdelės. Nuo to tyrimas ir prasidėjo.
„Gali sukelti infekcijas. Tos infekcijos pavojingesnės mažiems vaikams, senyviems žmonėms, nusilpusio imuniteto žmonėms. Dažniausiai vartojant tokį vandenį, gali sukelti pilvo spazmus, gali sukelti viduriavimą, gali sukelti temperatūros pakilimą, vėmimą“, – tvirtino Visuomenės sveikatos centro atstovė Roma Jovaišaitė.
Įvardijo kiekį
Ir toks vanduo keliauja į kone visų šilutiškių namus bei Traksėdžių ir Grabupių kaimus.
„Šilutės vandenys“ iš Barzdūnų vandenvietės aprūpina daugiau nei 18 tūkst. gyventojų. Per parą yra tiekiama daugiau nei 2 tūkst. kubinių litrų vandens“, – vardijo Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Jūratė Derkintienė.
Tad netinkamas vanduo keliauja ir į mokyklas bei darželius. Viename jų vamzdynus dezinfekuoja „Šilutės vandenų“ brigada. Tokios pat zuja po visą miestą.
„Buvo atrenkami geriamojo vandens mėginiai iš ugdymo įstaigų, darželių, iš mokyklų, iš ligoninės“, – pridūrė J. Derkintienė.
Įmonės „Šilutės vandenys“ vadovas sako, kad tikėtina, jog bakterijos į vandenį pateko iš grunto.
„Kadangi buvo lietūs, liūtys, gal papuolė į požeminius vandenis gruntinis vanduo nuo lietaus. Dabar yra sudaryta komisija, kuri dirba. Aiškinamės, tiriam tuos gręžinius atidarę, leidžiam kameras žiūrėti, kas ten atsitiko“, – komentavo „Šilutės vandenų“ direktorius Alfredas Markvaldas.
Tad specialistai pataria šilutiškiams kol kas visą iš maišytuvų bėgantį vandenį gerti tik virintą. Nors į ligonines dar nei vienas nesikreipė, tačiau užsikrėtus šiomis bakterijomis inkubacinis periodas yra iki dešimties dienų, tad protrūkio galima tikėtis netrukus.
„Tokio vandens nevartoti maistui. Ne tik maisto gamybai, bet ir dantų valymui riekia atkreipti dėmesį, kad nevartoti. Buitinėm reikmėm tokį vandenį vartoti galima, o maistui tik virintą“, – sakė Visuomenės sveikatos centro atstovė Roma Jovaišaitė.
Įmonės „Šilutės vandenys“ vadovas tikisi, jog galutinai visus vamzdynus bei vandenį pavyks išvalyti per artimiausias penkias dienas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.