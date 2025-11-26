 
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

STT sulaikė viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ vadovą Dainių Gricevičių

2025-11-26 15:26 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 15:26

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomos viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ vadovo Dainiaus Gricevičiaus galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

STT BNS Foto

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl Šilutės rajono savivaldybės valdomos viešosios įstaigos „Šilutės sportas" vadovo Dainiaus Gricevičiaus galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

0

Kaip paskelbė STT, ikiteisminio tyrimo duomenimis, įstaigos „Šilutės sportas“ vadovas galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos ir pasisavino jo žinioje buvusį svetimą, įstaigai priklausantį labai didelės vertės turtą.

D. Gricevičiuipareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo ir turto pasisavinimo.

„Asmuo šiandien yra laikinai sulaikytas. Atliekami suplanuoti procesiniai veiksmai, kratos asmens gyvenamojoje ir darbo, kitose susijusiose vietose“, – teigiama STT pranešime.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.

