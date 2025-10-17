Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

STT „čekiukų“ byloje pareiškė įtarimus Seimo nariui Martinaičiui

2025-10-17 11:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 11:37

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas tarybos narių veiklos išlaidoms apmokėti, pareiškė įtarimus buvusiam Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariui, dabartiniam parlamentarui Tomui Martinaičiui.

Tomas Martinaitis. ELTA / Julius Kalinskas

Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo bei disponavimo jais, penktadienį pranešė STT.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, T. Martinaitis, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė su tarybos nario veikla susijusias avanso apyskaitas apie patirtas išlaidas kurui. Jos galimai buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis, vykdant tarybos nario veiklą. 

Tokiu būdu T. Martinaitis galimai Akmenės rajono savivaldybės administracijai padarė 3 tūkst. 674 eurų žalą. 

