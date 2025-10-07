Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerijai planuojant naikinti Sporto agentūrą, parlamentarai kreipėsi į STT: prašo antikorupcinio vertinimo

2025-10-07 15:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 15:23

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) ketinant naikinti Nacionalinę sporto agentūrą, jungiant įstaigą su Nacionaline sporto taryba, grupė parlamentarų iš įvairių Seimo frakcijų kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), prašant pateikti reformos antikorupcinį vertinimą.

STT tyrimas: per pastarąjį dešimtmetį davusiųjų kyšį skaičius krito nuo 24 iki 9 proc.

0

„Atsižvelgdami į tai, kad ši reforma kelia rimtų abejonių dėl skaidrumo, pagrįstumo ir efektyvumo, prašome atlikti antikorupcinį šio projekto vertinimą“, – teigiama rašte STT, prašant išanalizuoti rengiamą sporto politikos pertvarką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kreipimąsi, kurį inicijavo konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, iš viso pasirašė 36 Seimo nariai – tarp jų ir keli valdančiųjų socialdemokratų, „aušriečių“ atstovai.

Pasirašiusieji pažymi, kad Vyriausybės parengtai reformai trūksta pagrindimo, priežasčių ir poveikio vertinimo, taip pat nėra pateikta analizė, kodėl dabartinis Sporto agentūros modelis nėra tinkamas.

Be to, kritikuojama, kad neįvertintos rizikos ir galimos neigiamos Sporto agentūros naikinimo pasekmės – galimi darbuotojų atleidimai, potencialus darbo sutrikdymas ir vėlavimas.

„Šiuo metu sporto politikos funkcijos koncentruotos Nacionalinėje sporto agentūroje, o siūloma jas išskaidyti tarp dviejų įstaigų – Nacionalinės sporto tarybos ir Lietuvos sporto centro. Toks modelis kelia klausimų dėl administracinio efektyvumo, atsakomybės aiškumo ir sprendimų koordinavimo“, – teigiama rašte, adresuotame STT.

„Ekspertai neatmeta rizikos, kad vietoje valstybės kompetencijų būtų pradėta pirkti paslaugas iš išorinių subjektų, tarp jų – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), kas kelia interesų konflikto pavojų“, – dėsto parlamentarai.

Seimo nariams papildomų abejonių kelia ir tai, kaip būtų sudaroma Sporto agentūrą keičianti Nacionalinė sporto taryba – nurodoma, kad LTOK ir Lietuvos sporto federacijų sąjunga deleguotų po 2 narius, kai kitos sporto bendruomenę atstovaujančios organizacijos tik po 1 narį.

„Tai pažeidžia proporcingumo ir lygiateisiškumo principus, taip pat kelia abejonių dėl interesų dominavimo vienos grupės naudai“, – akcentuojama rašte.

STT pateiktame kreipimesi taip pat keliami klausimai dėl galimų teisinių projekto spragų, neaiškaus finansavimo tvarkos tęstinumo, atkreipiamas dėmesys, jog prie ŠMSM inicijuojamo projekto galėjo prisidėti LTOK dirbantis teisininkas.

„Atsižvelgiant į tai, kad LTOK yra viena iš organizacijų, kuri pagal siūlomą reformą turėtų tiesioginę įtaką naujosios Nacionalinės sporto tarybos sudėčiai bei sprendimams dėl finansavimo, toks dalyvavimas kelia akivaizdžią interesų konflikto riziką“, – dėsto Seimo nariai.

Todėl tarnybos prašoma ne tik pateikti antikorupcinį ministerijos inicijuojamų įstatymo projekto pakeitimų vertinimą, bet ir įvertinti, ar ruošiama reforma nepažeidžia skaidrumo, atskaitomybės, proporcingumo ir viešojo intereso principų. STT taip pat prašoma pareikalauti iš ŠMSM pagrįstų faktinių, teisinės ir poveikio analizės dokumentų.

„Esame įsitikinę, kad tik nepriklausomas STT vertinimas gali užtikrinti, kad sporto politikos pertvarka nebūtų naudojama siauriems interesams, o tarnautų sporto bendruomenės ir visuomenės labui“, – rašoma kreipimesi į STT.

ELTA primena, kad ŠMSM siūlo sujungti Nacionalinę sporto agentūrą ir Nacionalinę sporto tarybą į vieną biudžetinę įstaigą.

Nurodoma, kad pertvarka inicijuojama, atsižvelgus į atliktų patikrinimų išvadas bei kilusį nepasitenkinimą dėl sporto politikos įgyvendinimo kokybės. 

