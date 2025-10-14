Socialinės apsaugos ir darbo viceministrei Grigalienei pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

Anot STT, ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. Grigalienė, eidama Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, 2019–2022 m. galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jos, kaip tarybos narės išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Kaip pranešė tarnyba, tokiu būdu R. Grigalienė galimai apgaule įgijo 3 405 eurus.
„Jai pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais“, – skelbia STT.
