  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrei Grigalienei pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

2025-10-14 14:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 14:14

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrei, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narei Rita Grigalienei pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje, pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

Anot STT, ikiteisminio tyrimo duomenimis, R. Grigalienė, eidama Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, 2019–2022 m. galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jos, kaip tarybos narės išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. 

Kaip pranešė tarnyba, tokiu būdu R. Grigalienė galimai apgaule įgijo 3 405 eurus.

„Jai pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais“, – skelbia STT.

