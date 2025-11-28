 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Zailskienė lankysis Biržuose

2025-11-28 06:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 06:05

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė penktadienį su darbo vizitu lankysis Biržuose. Čia ji susitiks su Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovais, taip pat lankysis rajono socialinių paslaugų įstaigose.

Jūratė Zailskienė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

0

 Darbo dieną ministrė pradės susitikimu su Biržų rajono meru Kęstučiu Knizikevičiumi ir  administracijos direktore Jurga Bogamoloviene bei savivaldybės tarybos nariais.

J. Zailskienė taip pat susitiks ir situaciją regione aptars su Užimtumo tarnybos, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos padalinių atstovais.

Po susitikimų ministrė vyks į senelių globos namus „Šiaurinė užuovėja“, lankysis Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio socialinės dirbtuvėse.

Kaip skelbta, J. Zailskienė pradėjo vadovauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, iš šių pareigų pasitraukus Ingai Ruginienei, kuri tapo ministre pirmininke.

I. Ruginienės Ministrų kabinetas darbą pradėjo rugsėjo pabaigoje.

