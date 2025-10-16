Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Jūratė Zailskienė nemato problemos dėl pasibaigusios užsieniečių įdarbinimo kvotos

2025-10-16 12:35 / šaltinis: BNS
2025-10-16 12:35

Pasibaigus šiemet numatytai Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvotai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia nematanti dėl to problemos.

Premjerė po susitikimo su J. Zailskiene: ji įsitrauks ir atneš savo idėjų

Pasibaigus šiemet numatytai Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvotai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia nematanti dėl to problemos.

REKLAMA
2

Pasak jos, darbdaviai ir toliau gali įdarbinti asmenis iš trečiųjų šalių, tik su didesniais įsipareigojimais.

„Nėra drastiška situacija, kaip jūs sakote, iš kitos pusės, darbdaviams neuždraudžiama pasikviesti darbuotojų, tiesiog yra tam tikri didesni įsipareigojimai“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė ministrė, atsakydama į parlamentaro Algirdo Butkevičiaus klausimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak A. Butkevičiaus, jei ir toliau išliks tokia tvarka, iki šių metų pabaigos valstybė vien iš transporto sektoriaus negaus 30 mln. eurų pajamų, o kartu su statybų sektoriumi bei apdirbamąja pramone praradimai bus dar didesni.

REKLAMA
REKLAMA

„Kvota yra per griežta“, – teigė A. Butkevičius. 

Tuo metu premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad kvotą gali padidinti darbdaviai kolektyvinėje sutartyje susitarę su profesinėmis sąjungomis.

REKLAMA

„Kai kalbėjome apie konkrečią kvotą, ją nustatė Vyriausybė, bet didesnius skaičius skatinu ir kviečiu darbdavius susėsti su socialiniais partneriais ir sutarti dėl didesnių skaičių“, – Seime sakė premjerė.

Kaip rašė BNS, Migracijos departamentui pranešus, jog senkant kvotai stabdomas užsieniečių prašymų atvykti dirbti priėmimas, logistikos ir nekilnojamojo turto (NT) verslo atstovai teigia pajusiantys darbuotojų trūkumą ir dėl to patirsiantys nuostolių, be to, brangs NT projektai.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sakė, kad vežėjams itin trūksta vairuotojų, todėl be darbuotojų iš trečiųjų šalių Lietuvos transporto bendrovės neišsivers. Pasak E. Mikėno, dabar vežėjai galėtų įdarbinti apie 10 tūkst. vairuotojų.

Tuo metu Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) prezidentas Mindaugas Statulevičius prognozavo, kad dėl to gali kilti ir projektų įgyvendinimo iššūkių, didėti statybų kaina.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiemet patvirtinta užsieniečių įdarbinimo kvota yra 24,83 tūkst. ir nuo sausio 1 dienos ji apima visas profesijas ir darbo funkcijas visuose sektoriuose.

Maždaug 40 tūkst. metinę kvotą į Lietuvą dirbti atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams Seimas įteisino pernai, ji taikoma nuo šių metų. Tokiu imigracijos apribojimu norėta nustatyti, kiek pigios darbo jėgos kasmet galėtų atsivežti darbdaviai.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų