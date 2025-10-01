Zailskienė: apie TVF rekomendacijas į darbo rinką pritraukti daugiau migrantų bus diskutuojama

„Aš manau, kad tai yra ta tema, kai reikės kalbėti su labai įvairiomis pusėmis, ir verslu, ir socialiniais partneriais, ir migracijos departamentu, ir įvertinti valstybės saugumo reikalus“, – trečiadienį žurnalistams teigė ministrė.
„Manau, kad tai yra labai plati diskusija ir apie tai tikrai bus kalbama“, – tęsė ji.
Anot jos, šiuo klausimu reiškiamos skirtingos nuomonės, todėl tikisi rasti kompromisą.
„Čia yra labai rimta problema ir yra dvi poliarizuotos nuomonės: vieni kalba apie tai, kad būtinai reikia leisti ir beveik, kad neriboti, įskaitant tam tikrus kalbos reikalavimus ir visa kita, kiti kaip tik žiūri labai rezervuotai“, – sako J. Zailskienė.
„Mano pozicija, tai aš esu už tai, kad mes galėtumėme apie tai kalbėti ir kvotas derinant galėtumėme nustatyti, galvojant apie tai, kad Lietuvai vis tiek darbo jėgai žmonių reikia. Tikiuosi, kad pavyks susitarti su visais“, – tikina ministrė.
TVF analizėje teigiama, jog siekiant išlaikyti nenukritusią darbo jėgą šalyje, svarbu užtikrinti efektyvią migrantų integraciją į darbo rinką. Pavyzdžiui, anot fondo, migracija gali padėti sušvelninti neigiamą visuomenės senėjimo poveikį Lietuvos ekonomikai.
Nurodoma, jog politika turėtų ir toliau būti orientuota į migrantų integraciją, kuo labiau didinant produktyvumą, tuo pačiu leidžiant užsienio specialistams dirbti sektoriuose, kuriuose trūksta darbo jėgos.
