  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Zailskienė siūlo diskutuoti ir apie savaitinių darbo valandų sutrumpinimą

2025-09-04 10:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 10:52

Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl 4 darbo dienų savaitės, kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministres Jūratė Zailskienė sako, kad galbūt galima diskutuoti ir apie savaitinių darbo valandų sutrumpinimą.

Jūratė Zailskienė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl 4 darbo dienų savaitės, kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministres Jūratė Zailskienė sako, kad galbūt galima diskutuoti ir apie savaitinių darbo valandų sutrumpinimą.

3
„Apie tai reikia pradėti diskutuoti. Nemanau, kad tai bus padaryta čia ir dabar, galbūt reikėtų galvoti ir kalbėti apie valandos ar dviejų valandų savaitės sutrumpinimą“, – ketvirtadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams teigė J. Zailskienė.

„Ateityje, kada technologijos vystosi tokiu tempu, manau, apie tai diskusijos bus pradėtos. O pasiekimai ir susitarimai – kitas klausimas, bet nepradėjus diskusijų, nebus ir susitarimų“, – tęsė ji.

Tiesa, kaip pažymėjo kandidatė į ministrus, susitikimo metu su G. Nausėda klausimas apie 4 darbo dienų savaitę nebuvo iškeltas.

Šių metų balandį LRT užsakymu paskelbtoje apklausa parodė, kad dirbti 4 dienas per savaitę ir turėti 3 dienų savaitgalį norėtų 67 proc. respondentų nuo 18 metų. 68 proc. jų teigiamai vertintų, jei sutrumpinus darbo savaitę darbo užmokestis išliktų toks pat, o 4 proc. sutiktų su dirbti ir už mažesnį atlyginimą.

Vis tik dalis gyventojų naujos tvarkos nepalaikytų. 4 dienų darbo savaitei nepritarė 15 proc. respondentų, dar 18 proc. neturėjo nuomonės.

Kiek anksčiau prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius yra teigęs, jog 4 darbo dienų savaitės idėja yra įdomi, tačiau šiuo metu Lietuva turėtų spręsti, kaip didinti atlyginimus. Pasak jo, sutrumpinus darbo dienų savaitę, atlyginimai nepadidės.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ne kartą yra sakiusi, jog palaiko 4 darbo dienų savaitės idėją, tačiau tokius siūlymus kritikuoja verslo atstovai.

