„Mums kažkas policiją iškvietė“ – skandalo epicentre atsidūrė kandidatė į ministres ir meras

2025-09-09 12:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-09 12:08

Visuomenininkas Andrius Tapinas paviešino skandalingą istoriją, į kurią yra įsisukusi būsimoji socialinės apsaugos ministrė Jūratė Zailskienė bei Prienų meras Alvydas Vaicekauskas. Tyrimo detalės atskleidžia, kad politikams Dainų šventės metu buvo iškviesta policija, vaikų teisės. Taip pat paviešintos ir slaptos politikų pokalbio detalės.

Visuomenininkas Andrius Tapinas paviešino skandalingą istoriją, į kurią yra įsisukusi būsimoji socialinės apsaugos ministrė Jūratė Zailskienė bei Prienų meras Alvydas Vaicekauskas. Tyrimo detalės atskleidžia, kad politikams Dainų šventės metu buvo iškviesta policija, vaikų teisės. Taip pat paviešintos ir slaptos politikų pokalbio detalės.

Pirmadienio vakarą, likus nedaug laiko iki naujosios Vyriausybės tvirtinimo, A. Tapinas socialiniuose tinkluose papasakojo daugiau detalių apie būsimą ministrę J. Zailskienę ir jos kolegą – Prienų merą A. Vaicekauską.

Kaip nurodo A. Tapinas, pernai politikai atvyko sveikinti Dainų šventės dalyvių – vaikų, tačiau su savimi turėjo ir vartojo alkoholinius gėrimus, o vėliau išsisukinėjo, melavo žurnalistams, tarpusavyje tarėsi, kaip neišsiduoti.

„Jie atvažiavo sveikinti Dainų šventės dalyvių, o kažkas pastebėjo, jog atvažiavo ne sausai. Jie buvo filmuojami, vėliau iškviesta policija, o dar vėliau ir vaikų teisių tarnybos atstovai. Ir tada prasidėjo melagystės ir išsisukinėjimai.

Prienų meras Vaicekauskas LRT radijui pripažino, kad vaišes surengė jis ir vicemerė Jūratė Zailskienė, tačiau abu neigė, kad pasirūpino ir alkoholiniais gėrimais

„Mes jokio alkoholio nevežėm, kibinų atvežėm, sumuštinukų, vaisių, o kitų dalykų aš tikrai nežinau, kas ten kaip“, – teigė Jūratė Zailskienė.

„O tai kas nupirko alkoholį dėžėmis“, – klausė žurnalistė, į ką Zailskienė atsakė: „aš šitos temos neliečiu ir nekomentuoju, viso gero.“

Tačiau buvusi Prienų vicemerė viešai sakė netiesą“, – savo įraše apie būsimą ministrę rašo A. Tapinas.

Užfiksuotas slaptas politikų pokalbis

Nors politikai žiniasklaidai viešai ir neigė metamus kaltinimus, vis dėlto A. Tapinas paviešino šaltinių slaptai užfiksuotas jų pokalbio detales, kuriose šie tarpusavyje aptarinėja kilusį skandalą.

„Pirmadienį Prienuose susitinka vicemerė Zailskienė, meras Vaicekauskas, taip pat administracijos direktorė ir teisės skyriaus direktorė. Skubiai aptarinėjama, ką atsakyti, kai kas nors klaus dėl Dainų šventės. Mano turimame garso įraše girdimos tokios frazės:

„Radijas norėjo pakalbinti mane apie tą penktadienį“ – „Nėra net ką komentuoti apie tą alkoholį.“

Zailskienė: „Dar klausė, kas užsakė čia tą alkoholį ir vaišes. Aš sakau, nekomentuoju jums nieko. Iš karto va…“

Meras: „Tai dėl maisto tai viskas tvarkoj, tik dėl to šampano…Neaišku, ką ten kiti prišnekėjo“

Zailskienė: „Tai va, jeigu prišnekėjo, tai negali meluoti.“

Kitas balsas, greičiausiai teisininkė: „Dar galima sakyti, kad aš nemačiau, jog vartotų kas nors alkoholį. Arba sakyt, kad buvo nealkoholinis vynas. Arba konstatuokim, kad mums esant niekas nevartojo alkoholio.“

Dar vienas balsas: „O jeigu vaikai sakys, ką jūs ten gėrėt?“

Meras: „Tai sakykit, kad buvot vandens įsipylę.“

Zailskienė: „Šiaip sąskaitą savivaldybė, kaip supratau, paėmus be alkoholio.“

Meras: „Jo. Tai ir nereikia nieko komentuoti.“

Tačiau tai dar ne viskas. Šaltiniai Prienų savivaldybėje atsiuntė dar vieną pokalbio įrašą, kuriame aiškiai girdisi tokios incidento dalyvių frazės:

„Mums kažkas policiją iškvietė. Mūsų meras atvežė šampano gero, proseko dar, ir va toks kompromatas.“

„Policija mums vaikų teises iškvietė. Penktą ryto atvažiavo vaikų teisės, nes sako, kad jūs vartojat alkoholį prie vaikų. Bet vadovės nevartojo, vadovės…tai čia kažkoks kerštas, nes filmavo jau, kaip tik meras atvažiavo ir išvažiavo. Žodžiu, buvo chaosas ir mūsų šventė buvo šūdina.“

„Rašė protokolą, pūst, aišku, mes nesutikom, pūtė tie, kurie buvo nevartoję, tai policija sakė, labai gerai, protokolui mums užtenka, tokie geranoriški policininkai.“

Akivaizdu, kad būsimoji ministrė atsivežė alkoholio, kad jį vartojo ten, kur nakvoja moksleiviai, kad LRT radijuje dėl to melavo“, – savo įraše apie politikus pažymi A. Tapinas.

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su būsima ministre J. Zailskiene, tačiau ji nedaugžodžiavo: „Įvykis buvo prieš metus, prieš 14 mėnesių, tarnybų ištirtas, tikrai aš jau šia tema nieko nekomentuosiu.“

Policijos komentaras

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėją Ramūną Matonį komentaro dėl A. Tapino įraše minimų policijos veiksmų.

R. Matonis nurodė, kad visi to meto policijos atstovės komentarai yra nurodytame radijo reportaže ir daugiau detalių ar faktinių duomenų jie neturi.

Jo minimame lrt.lt mediatekos 2024 liepos mėnesio radijo reportaže nurodoma, kad policija aiškinasi, kas per Dainų šventę į vieną Vilniaus mokyklą atvežė dėžes alkoholio.

„Mokykloje buvo apgyvendinti įvairūs kolektyvai, tarp jų ir nepilnamečių. Dėl alkoholio vartojimo mokykloje naktį buvo iškviesti vaiko teisių specialistai. Prienų meras ir vicemerė neneigia mokykloje surengę vaišes, bet tvirtina alkoholio nevežę“, – sakoma lrt.lt radijo reportaže.

Jame nurodoma, kad linksmybių dalyviai tikrintis blaivumą atsisakė.

„Pareigūnams užėjus į progimnazijos valgyklą, joje buvo Prienų rajono savivaldybės delegacija, valgykloje stovėjo keli stalai, ant stalų alkoholio gėrimų butelių nebuvo, tačiau valgyklos gale buvo pastebėtas stalas su tuščiomis taurėmis, šalia stalo, ant grindų, stovėjo ir kelios dėžės alkoholinių gėrimų. 

Pareigūnai paklausė valgykloje esančių asmenų, ar buvo vartojamas alkoholis, visi asmenys nurodė, kad nebuvo, tačiau pasitikrinti blaivumą asmenys atsisakė“, – nurodė sostinės policijos atstovė Julija Samorokovskaja.

Už vaikus atsakingos moterys alkoholio nevartojo, kaip teigė policijos atstovė, iškvietus vaikų teisių specialistus policija patikrino dviejų moterų blaivumą ir pažeidimų nenustatė.

Po A. Tapino komentarų dėl abejotino pareigūnų elgesio, leidus politikams atsisakyti tikrintis blaivumą, R. Matonis naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad sunku vertinti jų elgesį žinant tik vieną pusę:

„Labai sunku vertinti pareigūnų elgesį, neturint objektyvių, faktais pagrįstų duomenų, o remiantis tik vienos pusės komentaru.“

Konservų
Konservų
2025-09-09 12:30
bebenčiukas vis nerimsta?! Užduotys nesibaigia...
Atsakyti
Skaitytojas
Skaitytojas
2025-09-09 12:33
Nuo kada saugumas tapinoidui dirba? Kas čia per bardakas? Kir VSD komentaras? Ir nuo kada privačius pokalbius galima viešai platinti??? Baudžiaką tapinoidui už žmonių sekimą ir privatumo pažeidimą. Nepalaikau išgeriančių, bet taip jau Lietuvoj žmonės švenčia. Taip, kad susitaikyk tapinai - pagal tavo dūdelę niekas nešoks - važiuok į Rusyną - ten tavo paniatkės liaudžiai gal ir paeitų
Atsakyti
Kas cia kursto?
Kas cia kursto?
2025-09-09 12:31
Tapkinas nuo rusisko zodzio tapit, t.y. skandinti arba kurstyti?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
